Майнеры криптовалют могут конкурировать с Аргентиной в электропотреблении

Криптовалютам может потребоваться до 140 тераватт-часов электроэнергии в 2018 году Энергия, что может быть необходима для майнинга криптовалют в этом году, сопоставима со всем потреблением электроэнергии в Аргентине. Увеличение расхода электричества майнерами может служить драйвером роста для производителей возобновляемой энергии в США и Китае.
Об этом сообщает Bloomberg.
“Майнерам биткойна и других криптовалют может потребоваться до 140 тераватт-часов электроэнергии в 2018 году, что составляет около 0,6% от общего объема электроэнергии в мире. Это больше, чем ожидалось от обслуживания электромобилей в 2025 году”, – говорится в исследовании аналитика Morgan Stanley.
По данным отчета Bloomberg New Energy Finance, к концу 2017 года спрос на электроэнергию на майнинг вырос до 20,5 тераватт-часов в год. Это эквивалентно более чем половине тераватт-часов, потребляемых ежегодно крупнейшей в мире горнодобывающей компанией BHP Billiton Ltd. или десятой части электроэнергии необходимой для Южной Африки. Напомним, что мессенджер Telegram планирует создать собственную блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram.
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