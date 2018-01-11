Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2075 0

"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - Омелян

"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - Омелян

“Укрзализныця” в дальнейшем должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать исключительно их.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире “5 канала” 10 января.

“Укрзализныця” никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов”, – заявил он.

По словам Омеляна, поэтому останавливаются перевозки, падает скорость.

“Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. “Укрзализныця” должна зарабатывать только на перевозках, все остальное – от лукавого”, – сказал он.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Мининфраструктуры
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018