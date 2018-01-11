"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - Омелян

“Укрзализныця” в дальнейшем должна концентрироваться только на перевозках и всесторонне развивать исключительно их.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире “5 канала” 10 января.

“Укрзализныця” никогда не сможет самостоятельно строить качественно локомотивы, никогда не построит качественные вагоны. Когда они рассказывают про свои пассажирские поезда, это, извините, технологии прошлого века. Вагоны – конструкции 50-х годов прошлого века, локомотивы – 60-70 годов”, – заявил он.

По словам Омеляна, поэтому останавливаются перевозки, падает скорость.

“Это абсурд, когда в 21 веке скорость грузовых перевозок – максимум 40 км/ч, а пассажирских – до сотни в лучшем случае. “Укрзализныця” должна зарабатывать только на перевозках, все остальное – от лукавого”, – сказал он.