Антонов попросил разрешения у Минтранспорта США на перевозку деталей для ракеты SpaceX

Украинский авиаконцерн Антонов помогает в транспортировке крупногабаритных деталей SpaceX, сообщил Укринформ со ссылкой на заявку на сайте Daily Airlines Filings.
Антонов отправил заявку в Министерство транспорта США для внепланового перелета самолетом Руслан из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида в проекте SpaceX.
В отчете указаны даты выполнения работ – с 10 до 13 января.
Антонов планировал привлечь свой самолет AN-124-100 Руслан.
В заявке уточняется, что задержка с доставкой запчастей к ракетам максимум до 11 января приведет к негативным последствиям, в том числе финансовых потерь, и повлияет на запланированные стартовые миссии SpaceX.
Своевременная транспортировка этого оборудования является “критически важной”, отмечается в документе.
Антонов хотел транспортировать часть головного обтекателя ракеты. А дедлайны проекта позволяют сделать вывод, что работы уже начались.
В заявке украинской компании также указаны габариты деталей, которые нужно доставить для SpaceX по США. В частности, это – 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны.
Грузовой Ан-124-100 Руслан является одним из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.
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