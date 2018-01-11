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Антонов попросил разрешения у Минтранспорта США на перевозку деталей для ракеты SpaceX

Антонов попросил разрешения у Минтранспорта США на перевозку деталей для ракеты SpaceX

Украинский авиаконцерн Антонов помогает в транспортировке крупногабаритных деталей SpaceX, сообщил Укринформ со ссылкой на заявку на сайте Daily Airlines Filings.

Антонов отправил заявку в Министерство транспорта США для внепланового перелета самолетом Руслан из аэропорта в Лос-Анджелесе в Титусвилл или непосредственно к мысу Канаверал, штат Флорида в проекте SpaceX.

В отчете указаны даты выполнения работ – с 10 до 13 января.

Антонов планировал привлечь свой самолет AN-124-100 Руслан.

В заявке уточняется, что задержка с доставкой запчастей к ракетам максимум до 11 января приведет к негативным последствиям, в том числе финансовых потерь, и повлияет на запланированные стартовые миссии SpaceX.

Своевременная транспортировка этого оборудования является “критически важной”, отмечается в документе.

Антонов хотел транспортировать часть головного обтекателя ракеты. А дедлайны проекта позволяют сделать вывод, что работы уже начались.

В заявке украинской компании также указаны габариты деталей, которые нужно доставить для SpaceX по США. В частности, это – 1788 см на 564 см на 417 см весом примерно 28,1 тонны.

Грузовой Ан-124-100 Руслан является одним из самых востребованных в классе тяжелых транспортных самолетов.

По материалам УКРИНФОРМ
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