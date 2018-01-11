Аграрии попросили у правительства ввести компенсацию за покупку дронов

Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) предлагает включить дроны и оборудование для элеваторов в перечень сельхозтехники, за покупку которой выплачивается компенсация от государства.
Об этом говорится в заявлении УКАБ.
“Мы предлагаем расширить перечень техники и оборудования, которое подпадает под программу компенсации. Например, добавить в него беспилотные летательные аппараты/дроны для сельского хозяйства или оборудование для элеваторного хозяйства”, – заявил координатор комитета техники УКАБ Олег Нестеров.
Он объясняет это тем, что предпосылок для значительного роста спроса на отечественную технику не наблюдается, “особенно на фоне наращивания отечественными агропроизводителями импорта сельхозтехники”.
“Даже если учесть общий тренд роста рынка техники, будет использована только половина из выделенных средств”, – отметил он.
Позиция комитета техники УКАБ по программе господдержки заключается во внесении изменений в существующий порядок распределения средств.
В ассоциации предлагают расширить перечень техники и оборудования, подпадающих под программу компенсации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3190 26
В службе занятости назвали причины «голода» на рынке трудаВчера, 20:00 - 3344 23
"Укрзализныця" никогда не сможет строить качественные поезда - Омелян11 ч. назад - 2078 22
По три в день. ЗАЗ за год сделал чуть больше тысячи автомобилей7 ч. назад - 1053 9
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин снова подешевела11 ч. назад - 2308 6
Выходные-2018: Кабмин утвердил перенос рабочих дней9 ч. назад - 3498
Официально: Назначен новый глава правления Приватбанка14 ч. назад - 3375 1
Евросоюз не даст Украине 600 млн евро11 ч. назад - 3190 26
В Евросоюзе хотят брать плату за въезд5 ч. назад - 2647 2
Признаки выгорания появляются на iPhone X менее чем за сутки15 ч. назад - 2511
Немцы смогут оплатить проезд кроссовками7 ч. назад - 397
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Позавчера, 15:10 - 2865 2
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2289
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1454 2
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1671 1
У службі зайнятості назвали причини "голоду" на ринку праціОбговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибкиПідтримка і супровід (SUPPORT)