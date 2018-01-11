Аграрии попросили у правительства ввести компенсацию за покупку дронов

Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) предлагает включить дроны и оборудование для элеваторов в перечень сельхозтехники, за покупку которой выплачивается компенсация от государства.

Об этом говорится в заявлении УКАБ.

“Мы предлагаем расширить перечень техники и оборудования, которое подпадает под программу компенсации. Например, добавить в него беспилотные летательные аппараты/дроны для сельского хозяйства или оборудование для элеваторного хозяйства”, – заявил координатор комитета техники УКАБ Олег Нестеров.

Он объясняет это тем, что предпосылок для значительного роста спроса на отечественную технику не наблюдается, “особенно на фоне наращивания отечественными агропроизводителями импорта сельхозтехники”.

“Даже если учесть общий тренд роста рынка техники, будет использована только половина из выделенных средств”, – отметил он.

Позиция комитета техники УКАБ по программе господдержки заключается во внесении изменений в существующий порядок распределения средств.

В ассоциации предлагают расширить перечень техники и оборудования, подпадающих под программу компенсации.