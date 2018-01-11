Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 502 0

Аграрии попросили у правительства ввести компенсацию за покупку дронов

Аграрии попросили у правительства ввести компенсацию за покупку дронов

Ассоциация Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) предлагает включить дроны и оборудование для элеваторов в перечень сельхозтехники, за покупку которой выплачивается компенсация от государства.

Об этом говорится в заявлении УКАБ.

“Мы предлагаем расширить перечень техники и оборудования, которое подпадает под программу компенсации. Например, добавить в него беспилотные летательные аппараты/дроны для сельского хозяйства или оборудование для элеваторного хозяйства”, – заявил координатор комитета техники УКАБ Олег Нестеров.

Он объясняет это тем, что предпосылок для значительного роста спроса на отечественную технику не наблюдается, “особенно на фоне наращивания отечественными агропроизводителями импорта сельхозтехники”.

“Даже если учесть общий тренд роста рынка техники, будет использована только половина из выделенных средств”, – отметил он.

Позиция комитета техники УКАБ по программе господдержки заключается во внесении изменений в существующий порядок распределения средств.

В ассоциации предлагают расширить перечень техники и оборудования, подпадающих под программу компенсации.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Аграрный рынок
Смотри также
Весь рынок:Аграрный рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018