Украина утратила статус экспортера свинины

По результатам 2017 года экспорт мяса свиней из Украины в денежном эквиваленте превысил его импорт на $560 тыс., а живых животных – на $150 тыс. Вместе с тем, поставки украинской продукции на внешние рынки в натуральном выражении оказались меньше, чем было закуплено за рубежом.
Об этом говорится в аналитическом докладе Ассоциации свиноводов Украины (АСУ).
“В течение января-декабря 2017 экспортировали 4,9 тыс. тонн совокупной стоимостью $10,5 млн, а импорт 5,6 тыс. тонн свинины “стоил” $9,9 млн. Поэтому звание нетто-экспортера свинины Украина удержала лишь номинально”, – отметили в ассоциации.
По сравнению с 2016-м сальдо внешней торговли свежей, охлажденной и мороженой свининой сократилось почти на 40%, а по товарной позиции живые свиньи – почти в пять раз.
Валютные поступления за счет внешних поставок свинины выросли вдвое по сравнению с предыдущим годом, а их объемы в натуральном выражении увеличились на 56%. Однако из-за активизации импорта свинины во втором полугодии 2017 года, результаты 2016-го были не только наверстаны, но и вдвое превышены.
Хотя объемы внешних поставок живца выросли незначительно (+ 8% к 2016-му), однако за счет более высокой цены реализации позволили заработать более $4,5 млн.
“Вместе с тем, почти столько же украинские свинохозяйства потратили на закупку чистопородных и гибридных свиней из-за рубежа для усиления племенного потенциала”, – отмечают в (АСУ).
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