Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 930 0

Данилюк спрогнозировал большое IT-будущее Украины

Данилюк спрогнозировал большое IT-будущее Украины

Украина может стать одним из основных IT-центров Европы и даже мира. Об этом написал в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

“Наша страна имеет все шансы стать одним из основных IT-центров в Европе и, возможно, в мире. У нас есть замечательные стартапы, развитая инфраструктура, высококвалифицированные специалисты и правительство, которое понимает необходимость создания лучших условий для бизнеса и готово работать над этим”, – отметил он, комментируя открытие украинского павильона на одной из крупнейших мировых технологических выставок в Лас-Вегасе Consumer Electronics Show.

Данилюк порадовался тому, что инновационные украинские компании развиваются в соответствии с основными международными трендами (искусственный интеллект, виртуальная реальность, дроны и т.д.).

“Я верю в рынок, частную инициативу, креативность и кропотливую работу. Именно это позволило украинским стартапам попасть на эту выставку”, – добавил министр.

Как уточнил глава Минфина, прогнозы по развитию ІТ-сектора в мире поражают: размер мирового IT рынка в 2018 году достигнет 3,7 трлн долларов, что на 4,3% больше, чем в 2017 году (3,5 триллиона долларов).

“Страна, которая стремится к современной, диверсифицированной и устойчивой экономике, должна строить ее на основе инновационных технологий”, – подчеркнул министр финансов.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018