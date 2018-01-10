Данилюк спрогнозировал большое IT-будущее Украины

Украина может стать одним из основных IT-центров Европы и даже мира. Об этом написал в Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.
“Наша страна имеет все шансы стать одним из основных IT-центров в Европе и, возможно, в мире. У нас есть замечательные стартапы, развитая инфраструктура, высококвалифицированные специалисты и правительство, которое понимает необходимость создания лучших условий для бизнеса и готово работать над этим”, – отметил он, комментируя открытие украинского павильона на одной из крупнейших мировых технологических выставок в Лас-Вегасе Consumer Electronics Show.
Данилюк порадовался тому, что инновационные украинские компании развиваются в соответствии с основными международными трендами (искусственный интеллект, виртуальная реальность, дроны и т.д.).
“Я верю в рынок, частную инициативу, креативность и кропотливую работу. Именно это позволило украинским стартапам попасть на эту выставку”, – добавил министр.
Как уточнил глава Минфина, прогнозы по развитию ІТ-сектора в мире поражают: размер мирового IT рынка в 2018 году достигнет 3,7 трлн долларов, что на 4,3% больше, чем в 2017 году (3,5 триллиона долларов).
“Страна, которая стремится к современной, диверсифицированной и устойчивой экономике, должна строить ее на основе инновационных технологий”, – подчеркнул министр финансов.
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