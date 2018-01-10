В службе занятости назвали причины «голода» на рынке труда

Причинами «голода» на рынке труда в 2018 году будет даже не столько трудовая миграция, сколько отсутствие квалифицированной рабочей силы, из-за нехватки образования, а также низкие зарплаты.
Об этом в комментарии сообщил заместитель главы Государственной службы занятости Сергей Кравченко.
“На сегодня вообще большая проблема с подбором кадров, которую испытывают практически все предприятия. И это связано не только с трудовой миграцией (объемы которой предусмотреть невозможно), но и с тем, что профессионально-технические училища сегодня не обучают или не могут обучать студентов работать на том или ином оборудовании. Кадровые проблемы также связаны с уровнем заработных плат”, – отметил Кравченко.
При этом, по его словам, остановить трудовую миграцию может увеличение заработной платы при условии, что инфляция расти не будет.
Как добавил Кравченко, сегодня большое количество предприятий, которые жалуются на трудовую миграцию и кадровый голод, на самом деле не хотят платить достойную заработную плату своим работникам, позволяющую людям работать гораздо лучше и не думать о том, чтобы уехать.
“Есть предприятия, которые имеют постоянные проблемы с персоналом. Причинами этих проблем является то, что они платят людям минималку, а остальное – обещают доплачивать в конверте, однако обманывают работников и платят меньшие суммы. Поэтому люди увольняются, они вынуждены искать лучшей доли и куда-то ехать. Но есть работодатели, у которых постоянный коллектив, и люди увольняются преимущественно по семейным обстоятельствам. Поэтому предпринимателям для привлечения и удержания работников стоит, прежде всего, обеспечить достойный уровень заработной платы и комфортные условия труда, ведь с этим в Украине также есть проблемы “, – подчеркнул заместитель главы службы занятости.
Кроме того, он добавил, что кадровые проблемы пока испытывают не только украинские предприниматели, аналогичная ситуация также наблюдается в Европе, Китае, в частности, не хватает именно квалифицированных работников.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Китайская корпорация выделит $500 миллионов кредита на лизинговое жилье в Украине28.12.2017, 20:30 - 2102 43
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3733 28
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - Reuters10 ч. назад - 1397 25
По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговор9 ч. назад - 1783 15
Украина снова хочет занять доллары на внутреннем рынкеВчера, 19:15 - 4374 15
Банкиры сообщили, когда может начаться укрепление гривны12 ч. назад - 6630 1
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скорости5 ч. назад - 4073 9
В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в миреВчера, 23:20 - 3733 28
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-47 ч. назад - 2786 4
НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеек9 ч. назад - 2496
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Вчера, 15:10 - 1722
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1942
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1269 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1511 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1121
УкрексiмбанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Китайська корпорація надасть $500 мільйонів кредиту на...Обговорення статей