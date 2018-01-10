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Ахметов "подрос" на 46 позиций в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Ахметов "подрос" на 46 позиций в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов поднялся с 439 на 393 место в рейтинге топ-500 миллиардеров мира.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 10 января.

Состояние олигарха – $4,98 млрд, что на $268 млн больше, чем на начало года и на $66,8 млн больше, чем в начале сентября.

Стоит отметить, что Ахметов остается единственным украинцем в ТОП-500 миллиардеров мира.

Самым богатым в мире, по версии Bloomberg, в 2017 году стал Джефф Безос с состоянием $106 млрд.

В пятерку лидеров попали Билл Гейтс $93,3 млрд), Уоррен Баффет ($87,3 млрд), Марк Цукерберг ($77,3 млрд) и Амансио Ортега ($76,6 млрд).

Напомним, в сентябре 2017 агентство Bloomberg оценивало состояние Ахметова в $4,38 долларов. На тот момент бизнесмен занимал 439 место в рейтинге.

По материалам УКРИНФОРМ
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