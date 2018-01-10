"БелАЗ" задумался о продаже гигантских грузовиков за Bitcoin

Производитель самых больших в мире самосвалов БелАЗ рассматривает предложение о продаже своих машин за биткоины. Такое заявление “БелАЗ” разместил на своем сайте, говорится в материале Сегодня .

Компания не раскрывает стоимость одного самосвала. Самая низкая цена, которую можно найти в интернете, составляет два миллиона долларов, то есть около 143 биткоинов при курсе 14 тыс. долларов за коин.

Напомним, в конце 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет “О развитии цифровой экономики”. Документ разрешил в стране все криптовалюты и операции с ними, а также майнинг. Кроме того, в Беларуси создали собственную криптовалюту, которую назвали “талер”, и уже в январе планируют вывести ее на международные биржи.

В то же время, Южная Корея может закрыть криптовалютные биржи – власти страны намерены принять меры для ограничения спекулятивной активности, толкающей вверх рынок криптовалют.

Ранее специалисты инвестбанка Morgan Stanley исследовали рынок криптовалют и пришли к выводу, что курс Bitcoin может упасть до нуля, если его не начнут принимать как платежное средство. Снижению курса будет способствовать и низкий объем торгов криптовалютой, считают аналитики.