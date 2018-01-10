Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 60 0

Доходы местных бюджетов выросли на треть – Зубко

Доходы местных бюджетов выросли на треть – Зубко

По сравнению с предыдущим годом, в 2017 прирост поступлений местных бюджетов увеличился на 31% (45,3 млрд грн) – до 192 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он отметил, что только 40 местных бюджетов с 998, которые имеют взаимоотношения с госбюджетом, не обеспечили выполнение плановых показателей.

“21 область обеспечила темпы прироста поступлений выше среднего по Украине. Самые высокие темпы – Тернопольская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Волынская, Закарпатская, Херсонская, Кировоградская “, – подчеркнул Зубко.

Кроме того, доходы от платы за землю увеличились на 13% (3 млрд грн). Поступления местных бюджетов от налога на доходы физических лиц выросли на 39,3% (31,1 млрд грн).

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018