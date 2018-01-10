Доходы местных бюджетов выросли на треть – Зубко

По сравнению с предыдущим годом, в 2017 прирост поступлений местных бюджетов увеличился на 31% (45,3 млрд грн) – до 192 млрд грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.
Он отметил, что только 40 местных бюджетов с 998, которые имеют взаимоотношения с госбюджетом, не обеспечили выполнение плановых показателей.
“21 область обеспечила темпы прироста поступлений выше среднего по Украине. Самые высокие темпы – Тернопольская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Волынская, Закарпатская, Херсонская, Кировоградская “, – подчеркнул Зубко.
Кроме того, доходы от платы за землю увеличились на 13% (3 млрд грн). Поступления местных бюджетов от налога на доходы физических лиц выросли на 39,3% (31,1 млрд грн).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нидерландах заморозили активы Ахметова - ReutersВчера, 11:15 - 1739 28
Стало известно, кого планируют назначить председателем правления Приватбанка - СМИВчера, 17:00 - 2881 22
По делу о «рюкзаках Авакова» вынесен первый приговорВчера, 12:15 - 2300 17
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скоростиВчера, 16:00 - 7023 10
В Украине ликвидировали автозаводВчера, 19:30 - 2160 9
Банкиры сообщили, когда может начаться укрепление гривныВчера, 09:00 - 8614 1
До 50 км/ч: названы суммы новых штрафов за превышение скоростиВчера, 16:00 - 7023 10
В Украине запретили продажу бензина и дизтоплива стандарта Евро-4Вчера, 14:00 - 3200 4
Стало известно, кого планируют назначить председателем правления Приватбанка - СМИВчера, 17:00 - 2881 22
НБУ раскрыл самую популярную схему ограбления банковских ячеекВчера, 12:30 - 2862
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)Позавчера, 15:10 - 2018
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 2046
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1308 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1549 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 1159
Межбанк - актуальная информацияВалютний ринок
У Нідерландах заморозили активи Ахметова - ReutersОбговорення статей
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості