WeChat начнет конкурировать с банками в Китае

Китайский ИТ-гигант Tencent получил лицензию фонда взаимных инвестиций. Новая категория финансовых услуг будет доступна почти 1 млрд китайцев, которые пользуются принадлежащим компании мессенджером WeChat. До этого им уже были доступны мобильные платежи, онлайн-страховки и микрокредиты.
Шэньчжэньское представительство Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая выдало Tencent лицензию фонда взаимных инвестиций. До этого ИТ-гигант мог выступать только как посредник между пользователями и сторонними инвестфондами. Теперь Tencent сможет продавать паи своим клиентам напрямую — через мессенджер WeChat в мобильной версии или через онлайн-платформу управления финансами qian.qq.com на ПК. Лицензия также даст компании больше свободы при продаже других финансовых продуктов.
Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на мнения аналитиков, Tencent планирует трансформировать свою систему платежей в расширенную платформу с целым спектром финансовых услуг. У компании уже есть лицензия на проведение мобильных платежей, оформление онлайн-страхования и предоставление микрокредитов. Таким образом, компания с полутриллионным состоянием Tencent вступает в прямую конкуренцию с китайскими банками.
Масштабы влияния мессенджера WeChat продолжают расти. Через приложение китайцы уже могут подавать иски в суд, оплачивать судебные издержки и даже получать одобрение на развод. В конце декабря также стало известно, что правительство китайского города Гуанчжоу планирует запустить на базе WeChat виртуальную ID-карту, которая заменит гражданам паспорта.
Использование платежной системы WeChat Pay уже стало стандартом в большинстве магазинов и ресторанов Китая. Эксперты прогнозируют, что в 2018 году WeChat Pay и принадлежащий Alibaba платежный сервис AliPay обойдут Visa и Mastercard по объему транзакций в день. Благодаря финансовым инструментам от Tencent и Alibaba Китай стал одним из лидеров применения финтех-платформ. Около 69% активных пользователей китайского интернета в первое полугодие 2017 пользовались двумя и более финтех-сервисами. По этому показателю Китай превосходит другие страны.
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