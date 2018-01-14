Старость в радость. Как живется пенсионерам в ЕС

Евроинтеграция пока что мало затронула украинских пенсионеров. Пресловутый безвиз обошел их стороной — мало кто из пожилых людей может позволить себе даже самый бюджетный тур в Европу, не говоря уже о регулярных путешествиях. Как работает пенсионная система в ЕС? И может ли украинец претендовать на европейскую пенсию?

В Европе действуют сразу три уровня пенсионного обеспечения: солидарный, накопительный и частный. В итоге европеец получает сразу три пенсионных выплаты. Во втором и третьем случае будущий пенсионер сам откладывает себе часть зарплаты на персональные счета. В первом же случае речь идет о привычной для украинцев системе.

Минимальный трудовой стаж

В каждой стране ЕС действуют свои правила выхода на пенсию, но в Союзе без границ граждане часто работают то в одном, то в другом государстве-члене ЕС. Как в итоге учитывается трудовой стаж для получения солидарной пенсии?

Если условный Том проработал 4 года в Германии и 32 года в Португалии, то он может получать пенсию в Германии, несмотря на то, что минимальный стаж для выхода на пенсию там составляет 5 лет. Пенсионные органы Германии должны учесть, что Том работал еще и в Португалии. Но размер пенсии будет рассчитываться на основе 4 лет работы в Германии.

Оставшуюся сумму будет выплачивать Португалия. (Все данные о пенсиях в ЕС – на официальном сайте Союза, раздел state pensions abroad).

К сожалению, украинцы не могут пользоваться такой же привилегией. Стаж работы в Украине пенсионные органы Германии не учитывают. Зато можно претендовать на учет украинского стажа в Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Испании, Чехии, Словакии, Португалии и Польше. С этими странами Украина подписала двухсторонние договора о социальном обеспечении.

Пенсионный возраст для солидарного уровня

Пенсионный возраст в ЕС является разным в каждой стране. Ситуация может быть следующей: условная Каролина родилась во Франции, 15 лет проработала в Дании, а в конце карьеры вернулась на родину. В возрасте 60 лет Каролина подала заявку на получение пенсии, размер которой оказался крайне небольшим, поскольку трудового стажа во Франции у нее нет. В Дании Каролина получит право на получение пенсии только в 67 лет – установленного в данной стране пенсионного возраста.

Накопительный уровень

Накопительная, или дополнительная пенсия – это те отчисления, которые человек добровольно делал в период работы. Во Франции, накопительная пенсия – страховые взносы, которые выплачивают работники в специальные пенсионные кассы – Arrco и Agirc. Она дает человеку право на баллы, количество которых при увольнении умножается на их фиксированную стоимость. В сумме с дополнительными надбавками и с учетом пенсионных баллов французы получают около 80% среднего заработка.

Условный французский пенсионер Жан-Жак работал врачом. Сейчас он получает тысячу сто евро государственной пенсии. Помимо этого, мужчина также получает пенсию еще и из своего личного накопительного счета – дополнительные тысяча двести евро. Это те деньги, которые он откладывал из зарплаты. Во Франции – человек может сам решать, как распоряжаться накопленной суммой. Жан-Жак может забрать всю сумму сразу, а может получать регулярные выплаты.

Во Франции накопительная пенсия – дело добровольное для наемного работника и обязательное для его работодателя. Человек сам решает – откладывать ему деньги в специальный фонд или нет. В то же время в некоторых европейских государствах эта система является обязательной и для наемного работника.

Например, в Эстонии обязательную накопительную пенсию ввели в 2002 году. Но обязательна она не для всех – только для лиц, родившихся в 1983 году и позже. Остальным же предоставляется право выбора – присоединяться к накопительной системе или нет.

В Эстонии, из зарплаты сотрудника отчисляются два процента на его личный счёт в фонде, на который ещё четыре процента перечисляет предприятие, на котором он работает. Итого – шесть процентов каждый месяц отчисляются на этот самый личный счёт. Деньги находятся в банке-хранителе, их инвестируют в акции, облигации, защищая сбережения от инфляции.

Граждане третьих стран

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, осуществляется начисление пенсий 4000 украинских пенсионеров, проживающих в странах, с которыми были заключены соглашения в сфере социального обеспечения. Более 3000 граждан Украины, проживающих в Украине, получают пенсию из бюджетов других государств.

Согласно международным договорам, право на назначение пенсии предоставляется при наличии не менее года страхового стажа. В случае, если право на пенсию возникает в нескольких странах, то при назначении пенсии учитывается страховой стаж, полученный в соответсвии с законодательством этих стран.

Каждое государство назначает и выплачивает пенсию за страховой стаж, полученный на основании своего законодательства. Например, условный украинец Петро 25 лет жил и работал на родине, а еще 15 лет — в Португалии, где и вышел на пенсию. С Португалией Украина заключила договор, по которому пенсия Петра будет состоять из двух частей: украинской и португальской.

За те 25 лет, которые Петро проработал в Украине, он будет получать украинскую пенсию, платить ее будет украинский бюджет по украинским законам. За 15 лет работы в Португалии будет платить португальский бюджет по португальским законам.

Дарья Никифорова