Услуги ЖКХ: где больше всего долгов по Украине (инфографика)

Тарифы на услуги ЖКХ в Украине привычно растут и не все в стране готовы в полной мере оплатить новые платежки. Журналисты анализировали, сколько украинцы должны за коммуналку по итогам 2017 года и сколько субсидий получают.

По итогам прошлого года задолженность населения за услуги жилищно-коммунального хозяйства составила 27,1 млрд грн. При этом самой проблемной оказалась Днепропетровская область, жители которой должны 4 млрд грн, на втором месте – Харьковская область с долгом 4 млрд, на третьем – Киев (3,6 млрд). Самый маленький долг зафиксирован у жителей Кировоградской области – 109,4 млн грн. Единственной областью, где есть переплата за услуги ЖКХ, является Ивано-Франковская.

На субсидии, предназначенные для возмещения затрат на оплату коммуналки, в 2017 году государство выделило 3,7 млрд грн. Больше всего – 254,9 млн грн субсидий – получили в Днепропетровской области, во Львовской – 246,1 млн, почти 222 млн грн выделили жителям Харьковской области. Самый низкий уровень субсидирования зафиксирован в Николаевской области.

Отметим, что при этом в Николаевской области также сохраняется самый низкий уровень задолженности по выплате зарплат (до 10 млн грн). Такая же ситуация в Закарпатской, Черновицкой и Запорожской областях. Хуже всего дело обстоит в Луганской области, долг по зарплате составил более 500 млн грн. В общем, в прошлом году долг по выплате зарплаты украинцам составил 2,6 млрд грн.