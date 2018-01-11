HSBC назвал отрасли, которым ИИ принесет наибольшую прибыль

Швейцарский банк HSBC отобрал компании, акции которых могут вырасти благодаря развитию искусственного интеллекта. В частности, ставку стоит сделать на бумаги корпораций, изготавливающих «железо» и инфраструктуру для ИИ, пишет Business Insider.

Искусственный интеллект, скорее всего, изменит многие отрасли экономики, будь то страхование или медицина, транспорт или добыча ресурсов. Рынок ИИ активно развивается в сторону предотвращения киберпреступлений, идентификации объектов на камерах слежения, распознавание изображений, создания торговых роботов, анализ данных пациентов и других областей.

Это развитие, скорее всего, будет связано с большими возможностями для получения доходов от инвестиций. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какие корпорации могут выиграть больше всего от гонки ИИ.

«Компании, которые на раннем этапе внедряют ИИ в свой бизнес, могут извлечь выгоду из преимуществ „первого поставщика“, повышения производительности, снижения затрат и потенциально большей доли рынка», — говорит руководитель аналитики по глобальному капиталу HSBC Бен Лайдлер.

По словам эксперта, у многих компаний есть большой потенциал для роста их акций. Однако HSBC предлагает посмотреть шире: на бумаги корпораций, которые обеспечивают ИИ «железом» и инфраструктурой.

Так, аналитики выделили три категории:

Сенсоры — за последнее время появились очень «умные» датчики, в том числе позволяющие обрабатывать естественный язык человека.

Полупроводники — высокопроизводительные чипы будут нужны для анализа большого массива данных.

Инфраструктура и связь — центры обработки данных будут расширяться, а новые сети 5G позволят передавать большие данные с высокой скоростью.

Неудивительно, что в подборке HSBC доминируют американские и корейские компании. Ниже представлены компании, которые имеют рыночную стоимостью более $25 млрд:

Nvidia

Intel

Honeywell

IBM

Alphabet

Broadcom

NXP Semiconductors

Semiconductors Salesforce.com

Qualcomm

Tesla

Emerson Electric

Parker-Hannifin

Rockwell Automation

Fortive

Инвесторам стоит присмотреться к этим секторам, считают в HSBC, так как потенциал ИИ во многом зависит от инфраструктуры, которая будет создана под него.