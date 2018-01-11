HSBC назвал отрасли, которым ИИ принесет наибольшую прибыль

Швейцарский банк HSBC отобрал компании, акции которых могут вырасти благодаря развитию искусственного интеллекта. В частности, ставку стоит сделать на бумаги корпораций, изготавливающих «железо» и инфраструктуру для ИИ, пишет Business Insider.
Искусственный интеллект, скорее всего, изменит многие отрасли экономики, будь то страхование или медицина, транспорт или добыча ресурсов. Рынок ИИ активно развивается в сторону предотвращения киберпреступлений, идентификации объектов на камерах слежения, распознавание изображений, создания торговых роботов, анализ данных пациентов и других областей.
Это развитие, скорее всего, будет связано с большими возможностями для получения доходов от инвестиций. Хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какие корпорации могут выиграть больше всего от гонки ИИ.
«Компании, которые на раннем этапе внедряют ИИ в свой бизнес, могут извлечь выгоду из преимуществ „первого поставщика“, повышения производительности, снижения затрат и потенциально большей доли рынка», — говорит руководитель аналитики по глобальному капиталу HSBC Бен Лайдлер.
По словам эксперта, у многих компаний есть большой потенциал для роста их акций. Однако HSBC предлагает посмотреть шире: на бумаги корпораций, которые обеспечивают ИИ «железом» и инфраструктурой.
Так, аналитики выделили три категории:
Неудивительно, что в подборке HSBC доминируют американские и корейские компании. Ниже представлены компании, которые имеют рыночную стоимостью более $25 млрд:
Инвесторам стоит присмотреться к этим секторам, считают в HSBC, так как потенциал ИИ во многом зависит от инфраструктуры, которая будет создана под него.
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