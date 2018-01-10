Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 304 0

Компания Kodak создаст собственную криптовалюту

Компания Kodak создаст собственную криптовалюту

Американская компания-производитель фотоматериалов и оборудования для печати Kodak планирует уже в ближайшее время создать собственную блокчейн-платформу под названием KodakOne и свою криптовалюту Kodakcoin, пишет Bloomberg.

По данным агентства, KodakOne будет ориентирована на профессиональных фотографов и, по планам создателей, станет своеобразным реестром прав собственности на фотоработы авторов.

Пользователи платформы смогут при ее помощи регистрировать свои фотоматериалы и продавать на них лицензии. Оплата будет производиться в криптовалюте Kodakcoin.

Bloomberg отмечает, что после публикации этого сообщения о планах компании акции Kodak на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили более чем на 120%.

По материалам Прайм
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018