В Австралии прошли успешные испытания легкого электросамолета

Учебно-тренировочный электросамолет Alpha Electro, разработанный словенским стартапом Pipistrel, прошел первый этап тестирования в Австралии. Воздушное судно проходило летные испытания в аэропорту города Перт. В будущем его планируют использовать для полетов на остров Роттнест, расположенный в 18 км от континентального побережья Западной Австралии.
Двухместный самолет на электротяге Alpha Electro способен находиться в воздухе в течение часа и достигать крейсерской скорости 85 узлов (157 км/ч). Разработку самолета ведет словенский стартап Pipistrel, который планирует выпускать сверхлегкие летательные аппараты на заводах в Китае.
Параллельно с этим компания тестирует свои разработки по всему миру. Как сообщает ABC News, в начале января испытания электросамолета Alpha Electro стартовали в Австралии, в аэропорту города Перт. На территории аэропорта установили мощную систему подзарядки, которая питает воздушное судно. На полный цикл зарядки двух литий-ионных батарей уходит всего час.
Alpha Electro оснащен 60-киловаттным электромотором с 80 л. с. от Siemens и аккумуляторами — примерно такими же, какие установлены в электромобилях Tesla. Предполагается, что до полного износа батарей электросамолет сможет пролететь в общей сложности 1000 часов. При этом себестоимость одного часа пребывания в полете Alpha Electro составляет всего $3, то есть всего одну десятую от суммы, нужной для полета самолета на топливе.
Еще одно преимущество разработки Pipistrel — это низкий шум. В полете судно движется беззвучно — точно так же, как электромобиль.
В середине января в Перте стартуют курсы по управлению электросамолетом. В будущем летательные аппараты словенского стартапа планируют использовать для полетов на остров Роттнест, расположенный неподалеку от Перта. Предполагается, что аэротакси будет доставлять на остров отдыхающих в сезон отпусков.
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