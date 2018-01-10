Геном 500 тысяч британцев станет доступен онлайн к 2020 году

Шесть фармацевтических компаний Великобритании объявили о намерении расшифровать геном 500 тыс. британцев к 2020 году. Революционность проекта в том, что результаты исследований сделают общедоступными, пишет MIT Technology Review.

Британский общественный проект Biobank собрал ДНК, медицинские записи, результаты тестов и даже психологические оценки 500 тыс. добровольцев. Сегодня это самая крупная в мире коллекция данных о генетике и здоровье человека.

Цель проекта — предоставить ученым и фармацевтическим компаниям мощный инструмент для понимания болезней. Данные ДНК анонимны, но с их помощью ученые могут изучить генетическую основу самых разных проблем: от диабета и рака до зависимости от видеоигр и просмотра телевизора.

Теперь ученые планируют декодировать 20 тыс. генов каждого добровольца. Это не позволяет декодировать полный геном, но даст возможность изучить наиболее важную для производителей лекарств часть: генетическую последовательность кодирования белков, которая является причиной большинства проблем со здоровьем.

«Расшифровка новых генных последовательностей увеличит ценность проекта в 100 раз для фармакологии и в несколько десятков раз для биологии», — говорит Сек Катиреан, изучающий генетику сердечных заболеваний в Кембридже.