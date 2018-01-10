Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 91 0

Геном 500 тысяч британцев станет доступен онлайн к 2020 году

Геном 500 тысяч британцев станет доступен онлайн к 2020 году

Шесть фармацевтических компаний Великобритании объявили о намерении расшифровать геном 500 тыс. британцев к 2020 году. Революционность проекта в том, что результаты исследований сделают общедоступными, пишет MIT Technology Review.

Британский общественный проект Biobank собрал ДНК, медицинские записи, результаты тестов и даже психологические оценки 500 тыс. добровольцев. Сегодня это самая крупная в мире коллекция данных о генетике и здоровье человека.

Цель проекта — предоставить ученым и фармацевтическим компаниям мощный инструмент для понимания болезней. Данные ДНК анонимны, но с их помощью ученые могут изучить генетическую основу самых разных проблем: от диабета и рака до зависимости от видеоигр и просмотра телевизора.

Теперь ученые планируют декодировать 20 тыс. генов каждого добровольца. Это не позволяет декодировать полный геном, но даст возможность изучить наиболее важную для производителей лекарств часть: генетическую последовательность кодирования белков, которая является причиной большинства проблем со здоровьем.

«Расшифровка новых генных последовательностей увеличит ценность проекта в 100 раз для фармакологии и в несколько десятков раз для биологии», — говорит Сек Катиреан, изучающий генетику сердечных заболеваний в Кембридже.

По материалам hightech.fm
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    © Finance.ua 2000-2018