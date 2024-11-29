Украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили: самые популярные модели — Finance.ua

Украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили: самые популярные модели Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили: самые популярные модели

За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 ​​миллионов долларов.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром», ссылаясь на данные Госстата.

Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в общей сложности потратили 334 миллиона долларов.

По информации от Федерации автопрома Украины, самые популярные электромобили — Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda M-NV, собираемые в Китае.

Страны-поставщики новых электрокаров в Украину:

Китай — 11 131 авто. Япония — 472 ед. Германия — 304 ед. Великобритания — 247 ед. Бельгия — 218 ед.

Подержанных электромобилей привезли 32 742 общей стоимостью 655 миллионов долларов. Наибольшим спросом пользуются Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Model Y.

Читайте также Сколько стоит зарядить электромобиль в ноябре

Из каких стран завозят электромобили с пробегом в Украину:

США — 12 602 авто. Германия — 5188 ед. Южная Корея — 4193 ед. Великобритания — 3165 ед. Китай — 2147 ед.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.