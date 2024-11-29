Украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили: самые популярные модели — Finance.ua

Украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили: самые популярные модели
За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 миллионов долларов.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром», ссылаясь на данные Госстата.
Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в общей сложности потратили 334 миллиона долларов.
По информации от Федерации автопрома Украины, самые популярные электромобили — Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda M-NV, собираемые в Китае.
Страны-поставщики новых электрокаров в Украину:
- Китай — 11 131 авто.
- Япония — 472 ед.
- Германия — 304 ед.
- Великобритания — 247 ед.
- Бельгия — 218 ед.
Подержанных электромобилей привезли 32 742 общей стоимостью 655 миллионов долларов. Наибольшим спросом пользуются Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Model Y.
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Из каких стран завозят электромобили с пробегом в Украину:
- США — 12 602 авто.
- Германия — 5188 ед.
- Южная Корея — 4193 ед.
- Великобритания — 3165 ед.
- Китай — 2147 ед.
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