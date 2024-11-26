Сколько стоит зарядить электромобиль в ноябре — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электромобиль в ноябре Сегодня 13:04 — Личные финансы

Сколько стоит зарядить электромобиль в ноябре

Каждый год украинский автопарк пополняется все более новыми моделями электромобилей, которые в свою очередь обладают достаточной емкостью батареи, чтобы не требовалась ежедневная подзарядка, как это было с вариантами ранних лет выпуска. То есть обновление парка электромобилей приводит к тому, что все меньше ощущается фактор «привязки» к домашней (или гаражной) розетке, которая была крайне необходима для моделей с емкостью батареи около 20 кВт-ч, чего хватало на день-два поездок.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Этот фактор сдерживал развитие сегмента электромобилей — количество потенциальных покупателей, имеющих доступ к точке подключения, окончено. Расширяется сеть публичных «чарджеров», способных сравнительно быстро заряжать электромобили постоянным током, что дает новые шансы для сегмента авто на батарейной тяге.

Аналитики исследовали, что около 40% резидентов обладают аккумуляторами емкостью более 50 кВт-ч, так что их смело можно относить к категории «дальнобойных», или по меньшей мере к таким, которые пригодны к межобластным поездкам.

Конечно, здесь у потенциальных покупателей происходит противостояние между двумя факторами: заряжать авто по бытовому тарифу, что дает максимальную экономию (для чего нужна домашняя розетка), или переходить на электромобиль не только из-за его экономности, но и из-за другого нового качества драйва: отсутствие шумов и вибраций, динамичное ускорение, мгновенная реакция на педаль акселератора, бесступенчатый разгон без участия коробки и сцепления, а иногда еще и неплохой набор систем помощи водителю и широкий список опционного оборудования.

При этом, даже если заряжать такой автомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 355 грн. Наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, израсходует (при 12 л/100 км пропан-бутановой смеси) 420 грн. И это еще довольно оптимистическое значение, обычно на практике машины с ГБО требуют больше топлива.

Итак, по чем киловатты на чарджерах с публичным доступом? В зависимости от локации могут попадаться тарифы поменьше и побольше — это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЕС.

Инфографика: eauto.org.ua

По сравнению с предыдущим месяцем некоторые операторы подняли цены на быструю зарядку, при этом тарифы на «медленные» порты (переменного тока) преимущественно остались без существенных изменений.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.