Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в ТОПе — электрокары — Finance.ua
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Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в ТОПе — электрокары

Технологии&Авто
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Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в ТОПе — электрокары
Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в ТОПе — электрокары, Фото: freepik
За девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 50,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, завезенных из-за границы. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Всего с января по сентябрь было зарегистрировано 176 тысяч подержанных авто, и более 28% из них приходится на машины в возрасте до 5 лет.

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Среди импортируемых авто этого сегмента лидерами стали электромобили, занявшие 40% рынка.
Другие категории распределились следующим образом:
  • бензиновые авто — 39%;
  • дизельные — 10%;
  • гибриды — 7%;
  • авто с ГБО — 4%

Топ-10 самых популярных моделей авто

  1. Tesla Model Y — 3231 единица;
  2. Tesla Model 3 — 2885 единиц;
  3. Hyundai Kona — 1635 единиц;
  4. Nissan Rogue — 1622 единицы;
  5. Mazda CX5 — 1598 единиц;
  6. Volkswagen Tiguan — 1429 единиц;
  7. Volkswagen Golf — 1144 единицы;
  8. Nissan Leaf — 1078 единиц;
  9. Kia Niro — 998 единиц;
  10. Audi Q5 — 966 единиц.
Напомним, сентябрьский спрос на импортированные подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. единиц. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковых автомобилей против 44% в прошлом году. Средний возраст составил 10,6 лет.

Сколько стоит содержать автомобиль в Украине

По материалам:
Finance.ua
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