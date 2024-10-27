Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в ТОПе — электрокары
За девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 50,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, завезенных из-за границы. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Всего с января по сентябрь было зарегистрировано 176 тысяч подержанных авто, и более 28% из них приходится на машины в возрасте до 5 лет.
Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙
Среди импортируемых авто этого сегмента лидерами стали электромобили, занявшие 40% рынка.
Другие категории распределились следующим образом:
- бензиновые авто — 39%;
- дизельные — 10%;
- гибриды — 7%;
- авто с ГБО — 4%
Топ-10 самых популярных моделей авто
- Tesla Model Y — 3231 единица;
- Tesla Model 3 — 2885 единиц;
- Hyundai Kona — 1635 единиц;
- Nissan Rogue — 1622 единицы;
- Mazda CX5 — 1598 единиц;
- Volkswagen Tiguan — 1429 единиц;
- Volkswagen Golf — 1144 единицы;
- Nissan Leaf — 1078 единиц;
- Kia Niro — 998 единиц;
- Audi Q5 — 966 единиц.
Напомним, сентябрьский спрос на импортированные подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. единиц. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковых автомобилей против 44% в прошлом году. Средний возраст составил 10,6 лет.
Сколько стоит содержать автомобиль в Украине
Поделиться новостью