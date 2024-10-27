Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в ТОПе — электрокары Сегодня 08:15 — Технологии&Авто

Украинцы активно покупают подержанные авто из-за рубежа: в ТОПе — электрокары, Фото: freepik

За девять месяцев 2024 года украинцы приобрели 50,1 тысячи подержанных легковушек в возрасте до пяти лет, завезенных из-за границы. Это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Всего с января по сентябрь было зарегистрировано 176 тысяч подержанных авто, и более 28% из них приходится на машины в возрасте до 5 лет.

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Среди импортируемых авто этого сегмента лидерами стали электромобили, занявшие 40% рынка.

Другие категории распределились следующим образом:

бензиновые авто — 39%;

дизельные — 10%;

гибриды — 7%;

авто с ГБО — 4%

Топ-10 самых популярных моделей авто

Tesla Model Y — 3231 единица; Tesla Model 3 — 2885 единиц; Hyundai Kona — 1635 единиц; Nissan Rogue — 1622 единицы; Mazda CX5 — 1598 единиц; Volkswagen Tiguan — 1429 единиц; Volkswagen Golf — 1144 единицы; Nissan Leaf — 1078 единиц; Kia Niro — 998 единиц; Audi Q5 — 966 единиц.

Напомним, сентябрьский спрос на импортированные подержанные автомобили с бензиновыми ДВС уменьшился на 16%, до 7,8 тыс. единиц. Впрочем, они охватили 46% первоначальных продаж подержанных легковых автомобилей против 44% в прошлом году. Средний возраст составил 10,6 лет.

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