В 2018 году в Киеве резко подешевеют старые квартиры

2018 год может стать удачным для тех, кто хочет обзавестись квартирой в Киеве. Дело в том, говорят эксперты, что большие объемы строительства жилья оттянули на себя львиную долю клиентов. И желающим продать свои кровные метры не останется ничего другого, как опускать ценники на старые квартиры.
«Объем нового предложения на первичном рынке в 2018 году будет поддерживаться на уровне 2016-2017 гг., что является достаточно большим показателем. Это создает дальнейшее давление на цены вторичного рынка. В этом году стоимость квадратного метра здесь скорее всего продолжит постепенно падать в рамках 5-15%. Эти тенденции будут сильнее выражены в бюджетном и среднем сегментах. А вот цены в качественных объектах в престижных районах будут более стабильны», — прокомментировала нам глава направления по консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич.
Такого же мнения придерживаются и другие эксперты. При этом отмечая, что в следующем году некоторые квартиры могут и вовсе потерять до четверти своей нынешней стоимости.
«Как и за прошедшие два года мы увидим дальнейшее расслоение вторичного рынка недвижимости в зависимости от его географических и технических характеристик. Спад коснется абсолютно всех категорий. Наиболее потеряют в цене самый дешевый и самый дорогой жилфонды — его понижение может составить до 25%. Средний ценовой сегмент может снизится на 10-15%», — рассказал UBR.ua гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.
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