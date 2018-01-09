В Укрзализныце рассказали, когда украинцы смогут ездить по новому Бескидскому тоннелю

Движение поездов через новый двухпутный Бескидский тоннель должно стартовать 25 мая 2018 года.

Об этом сообщили во Львовском региональном филиале Укрзализныци.

На подходах и в самом тоннеле уже есть колеи. С обеих сторон у Восточного портала уложен стрелочный перевод. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.

Ранее были построены пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах.

Бескидский тоннель расположен в Карпатах, на одноименном перевале. Ожидается, что после завершения строительства пропускная способность увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения возрастет до 70 км/ч.

Действующий однопутный Бескидский тоннель построен в конце 19 века.

Справка Finance.ua:

В 2006 году Укрзализныця объявила тендер на реконструкцию Бескидского тоннеля.