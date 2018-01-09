В Укрзализныце рассказали, когда украинцы смогут ездить по новому Бескидскому тоннелю

Движение поездов через новый двухпутный Бескидский тоннель должно стартовать 25 мая 2018 года.
Об этом сообщили во Львовском региональном филиале Укрзализныци.
На подходах и в самом тоннеле уже есть колеи. С обеих сторон у Восточного портала уложен стрелочный перевод. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.
Ранее были построены пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах.
Бескидский тоннель расположен в Карпатах, на одноименном перевале. Ожидается, что после завершения строительства пропускная способность увеличится с 47 до 100 пар поездов в сутки, а скорость прохождения возрастет до 70 км/ч.
Действующий однопутный Бескидский тоннель построен в конце 19 века.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8608 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4082 18
Руководителям банков в Украине разрешили не иметь профильного образования5 ч. назад - 859 14
В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривен10 ч. назад - 2049 14
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2338 8
Украина может решить проблему нерастаможенных авто по молдовскому сценарию11 ч. назад - 8608 28
Украинцев может ждать новая волна подорожания интернета и ТВ12 ч. назад - 4082 18
Эксперты назвали самые популярные у украинцев Android-смартфоны13 ч. назад - 3320
Что ждать от курса на этой неделе?9 ч. назад - 2787
В Борисполе задумались о сносе сразу двух терминалов (уточнено)12 ч. назад - 2338 8
В Китае построили самый длинный морской мост в мире (фото)6 ч. назад - 458
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ05.01.2018, 15:10 - 1634
NASA создает робота-стрекозу для покорения Титана04.01.2018, 15:10 - 1052 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость03.01.2018, 15:10 - 1350 1
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 988
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Депутатам повернули 8 мільйонів гривень за відрядженняОбговорення статей
Нерухомість у ЛьвовіРинок нерухомості
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг