В Украине хотят продавать самый дешевый автомобиль в мире

В Украину для сертификации привезли самые дешевые в мире автомобили индийской марки Bajaj, сообщает AUTO-Consulting.

Формально Bajaj Qute – даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и четырьмя местами. Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок по цене ниже или около $ 4000. Отметим, что при старте продаж в Индии модель по акции стоила $2000.

Длина Qute – 2752 мм, ширина – 1312 мм, высота – 1650 мм, машина оснащена одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость – 70 км/ч. Масса – 399 кг. Расход топлива – примерно 3 л/100 км. Коробкой передач служит пятиступенчатая “секвенталка”.

Есть у Bajaj Qute и багажник на 44 л. Qute оборудован замками дверей, ремнями безопасности пассажиров и водителя. Кузов – стальной монокок. Кондиционера нет, только вентилятор.

Импортер считает, что Bajaj Qute приглянется как коммерческий автомобиль для доставки мелких товаров и курьерских служб.