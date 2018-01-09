В Нацбанке рассказали о схеме ограбления сейфов украинских банков

После нескольких лет ограблений депозитных сейфов в украинских банках этой проблемой наконец-то озаботился Национальный банк — структура, выдающая финучреждениям разрешения на эту деятельности, и в теории обязанная следить за тем, чтобы та велась без нарушений. После новогодних праздников НБУ разослал по банковской системе телеграмму №50-0007/320, в которой описал самую популярную у преступников схему ограбления арендуемых людьми ячеек.
Она достаточно простая: жулик под видом клиента с поддельным паспортом арендует в банке индивидуальный сейф. И как только попадает хранилище, где находятся все ячейки, начинает подбирать (подгонять) к ним ключи. Как только ему это удается, вынимает из них все ценное (чаще всего это деньги и драгметаллы, реже — секретные документы), и преспокойно покидает банковское отделение.
По этой схеме было ограблено несколько банков в Киеве около года назад: Райффайзен Банк Аваль, Поликомбанк. Но самый громкий скандал разразился после вскрытия нескольких сейфов в Вектор Банке: пострадавшие заявили о краже порядка $350 тыс. И даже подали судебный иск с требованием возместить ущерб к Вадиму Березовику, который на момент грабежа возглавлял данное финучреждение. Ведь его подчиненные нарушили не одно, а даже несколько правил предоставления услуги по аренде банковских ячеек. Факт нарушений был подтвержден результатом проверки Нацбанка.
Поздно очнулись
Почему Национальный банк тогда не разразился соответствующим письмом ко всему банковскому сообществу — вопрос. Может быть, не хотел нести солидарную ответственность с Вадимом Березовиком, ведь в гражданском иске оговаривалась очень солидная сумма ущерба. А может регулятора в принципе не очень встревожил тот факт, что в Украине банковские структуры, вооружившись лицензиями НБУ, могут помогать безнаказанно напропалую грабить население — неизвестно.
Свежее письмо центробанка привязано не к киевским историям, а к новым — ко львовским.
«В Национальный банк Украины обратился следственный отдел Шевченковского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области (ул. Романа Кучера, 5, г. Львов) с информацией об осуществлении досудебного расследования похищения из арендованных индивидуальных сейфов денежных средств и ценностей», — отмечается в телеграмме №50-0007/320.
Апофеозом же этого документа, подписанного заместителем директора департамента денежного оборота Нацбанка Оксаной Галиц, стала рекомендация данная чиновниками своим подопечным банкирам — лучше проверять документы вхожих в банковские хранилища с депозитными сейфами клиентов. Чтобы люди не попадали туда по поддельным паспортам.
«Учитывая приведенные факты просим усилить контроль за верификацией клиентов, имеющих доступ в помещение, где расположены индивидуальные сейфы и в случае выявления аналогичных фактов сообщать в правоохранительные органы», — буквально говорится в шедевральном документе НБУ.
Бесполезные советы
Совершенно непонятно, почему нацбанковцы просто не потребовали выполнения правил доступа в хранилище. Если бы выполнялось главное из них, то подобная схема была бы просто невозможна (кроме случаев сговора с работниками банка).
«Клиент банка, арендующий индивидуальный сейф, не имеет права самостоятельно находиться в хранилище. По правилам, он должен прийти туда в сопровождении банковского работника, у него на глазах или вместе с ним (когда ячейка открывается двумя ключами) отпереть свой сейф, и тут же уйти с ним в специальную комнату. Именно в этой комнате клиент работает с содержимым ячейки, а работник банка стоит за дверью. Может даже закрыть ее на ключ с обратной стороны, чтобы человек не мог выйти в хранилище к другим сейфам. Соблюдая элементарное правило, можно исключить ситуации, когда вор шатается по депозитарию и подбирает ключи к сейфам других клиентов», — отметил в разговоре с UBR.ua председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Некоторые банки, пекущиеся о сохранности имущества клиентов, идут и на крайние меры — устанавливают секретные камеры в своих хранилищах, чтобы следить за клиентами в них. И как только охранник видит на своем мониторе, что клиент-медвежатник покушается на другие сейфы, подбирая к ним ключи, работники службы безопасности тут же врываются хранилище, блокируют грабителя и вызывают полицию. Но с этим методом есть одна проблема, и серьезная — он незаконный.
“По действующему законодательству, банк не имеет права устанавливать камеры наблюдения в местах расположения индивидуальных сейфов. Они должны быть только на входе в хранилище, и вот это уже требование Нацбанка”, — заверил Кравец.
То, что требует НБУ — лучше проверять паспорта клиентов, отсекая поддельные документы — давно не работает.
«Таких историй становится все меньше. Преступники давно поумнели и не пользуются поддельными документами. Они нанимают малоимущих людей, которые за материальное вознаграждение без лишних вопросов, просто открывают банковские сейфы на свои имена. По подлинным документам, к которым не может быть вопросов. А дальше просто подписывают доверенность на пользование ячейкой, и по этой доверенности ходит умелец подделывать ключи и вскрывать ячейки», — объяснил Кравец.
Нацбанковский совет об «усилении контроля за верификацией клиентов» нелепо смотрится не только с практической точки зрения, но и с юридической.
«В Украине до сих пор не создана единая база паспортов, в которую мог бы войти работник службы безопасности любого банка, и тут же выяснить подлинный или поддельный паспорт предоставил клиент. Этого нет. Есть отрывочные сведения у разных банков и есть связи в полиции. Чаще всего в банковских службах безопасности работают выходцы из правоохранительных органов, и в случае возникновения подозрений, они могут обратиться к бывшим сослуживцам, и те проверят документ. Так всегда поступало большинство банков, и продолжают так делать до сих пор. Хотя после недавнего принятия закона о персональных данных, этого делать уже нельзя. Они нарушают закон. Все, что может себе позволить банковский работник по действующему законодательству, — это вызвать полицию, если возникнут подозрения на предмет подлинности паспорта клиента. И только полиция может перепроверять его подлинность», — подчеркнул в беседе управляющий партнер ЮФ «Можаев и партнеры» Михаил Можаев.
Все это не меняет главного — главным пострадавшим лицом в подобных историях остается ограбленный человек. Его права никак не защищены действующим законодательством. Ведь содержание индивидуальных сейфов в банках до сих пор не описывается, и когда пострадавший заявляет о краже, ничто не может подтвердить сумму ущерба. Так что, когда люди сейчас судятся с руководителями банков, им остается рассчитывать лишь на расположение и сочувствие судьи.
И надеяться на справедливость в будущем: что руководитель банка, допустивший (по халатности или сговору) ограбление своего хранилища никогда больше не будет назначен на высокий пост, а работник Нацбанка, не отозвавший лицензий после выявления нарушений по услуге аренды сейфов, будет отстранен от своей должности. Хотя, конечно, при наличии коррупционной составляющий эти надежды кажутся призрачными.
Елена Лисенко
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