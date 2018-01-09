Украинцам обещают поднять пенсии на 20%

Новый рост пенсий украинцев намечен властями на 2019 год, причем ожидается, что он будет выше инфляции и станет автоматическим. Об этом заявил замминистра соцполитики Николай Шамбир. А уже в этом году Кабмин обещает пересчитать пенсии военным, учитывая, что их выплаты не индексировались с 2008 года, то есть 10 лет, а цены за эти годы выросли, по официальным данным Госслужбы статистики, почти втрое.

Гражданские

По словам Шамбира, главным приоритетом пенсреформы было и остается увеличение размера пенсий. При этом замминистра имел в виду действующих пенсионеров, которые получают выплаты по солидарной системе (из “общего котла”).

“Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единым подходам и составит 50% от роста средней зарплаты плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий, перекрывая уровень инфляции и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит до 20% размера пенсий”, — заявил Шамбир.

В 2019-м, по словам премьера Владимира Гройсмана, средняя пенсия повысится на 900 грн. Если бы такой перерасчет был в 2017 году, то средний пенсионер получил бы дополнительно к пенсии примерно 550 грн, так как средняя пенсия после осовременивания составила 2446 грн, а инфляция — более 14%. Конечно, тем, у кого пенсия минимальная (1453 грн), добавили бы всего около 300 грн, а тем, у кого она — максимальная (10 940 грн на 2017 год), прибавка составила бы свыше 2000 грн.

Напомним: после пенсреформы в октябре 2017 года увеличились пенсии у 10,2 млн пенсионеров, или у 90% от их общего количества. В деньгах среднее повышение составило 561 грн, но у 40% пенсионеров, имевших небольшие зарплаты, надбавка оказалась меньше 200 грн. Также в декабре 2017 г. министр соцполитики Андрей Рева пообещал, что в 2018-м власти дополнительно повысят пенсии тем, у кого были маленькие заработки, и при этом большой стаж работы — 40 лет и более. Но пока, похоже, этот вопрос отложили.

Военные

А вот людям в погонах — военнослужащим ВСУ, сотрудникам МВД, СБУ и другим силовикам, Кабмин обещает поднять пенсии, начиная с января этого года. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко.

Как разъяснил Розенко, Кабмин еще 13 декабря разработал законопроект, по которому силовикам добавят денег с этой даты, независимо от того, когда Рада за него проголосует.

“Законопроект об упорядочении пенсий военнослужащих направлен в СНБО, после чего он будет представлен в Верховной Раде. В нем правительство предлагает, чтобы осовременивание пенсий военным пенсионерам было с 1 января 2018 года”, — отметил Розенко.

Пока СНБО документ не рассмотрел и когда рассмотрит, неизвестно. По расчетам специалистов Минсоцполитики, среднее повышение пенсий силовикам составит 1500 грн, или 62% от их нынешней средней пенсии (2420 грн), которая теперь даже ниже, чем у гражданских. Оно коснется почти 550 тыс. военных пенсионеров.

Эксперты

То, что вопрос перерасчета пенсий силовикам назрел давно, признают и эксперты.

“Надеюсь, что эта проблема решится в ближайшее время, так как сейчас пенсии многих офицеров составляют менее 2500 грн, — сказал нам экс-замглавы Пенсфонда Виктор Колбун. — А вот озвучивать какие-то конкретные цифры, насколько увеличится пенсия гражданским пенсионерам с 2019 года, считаю не совсем корректным, так как не понятно ни насколько вырастут зарплаты, ни какой в 2018 году будет инфляция. Возможно, это оценочные расчеты Минсоцполитики, ибо при низкой инфляции 20-процентного роста бюджет Пенсфонда не выдержит”.

По словам Колбуна, в законе о пенсреформе, вступившем в силу в октябре 2017 г., прописан только механизм безусловной индексации пенсий: ежегодно они растут на 50% роста зарплаты плюс на 50% инфляции, и менять его вряд ли стоит.

Экономисты: будет рост цен

Мнения экономистов по поводу того, выдержит ли страна новый рост пенсий, расходятся.

“Это будет лишь в 2019 году, к тому времени вырастут минимальные зарплаты, которые серьезно наполнят бюджет Пенсфонда”, — анализирует экономист Иван Никитченко. — Напомню, в этом году минзарплата уже 3723 грн (+523 грн), а власти рассчитывают поднять ее в первом полугодии до 4100 грн. Также с 1 июля и с 1 декабря повысится прожминимум для нетрудоспособных соответственно до 1435 и 1497 грн, что автоматически поднимет минпенсии (сейчас 1453 грн). Конечно, рост минзарплаты и соцстандартов ускорит инфляцию, вряд ли она будет 7,3%, как запланировано госбюджетом на 2018 год, минимум 10%”.

А вот Александр Охрименко утверждает, что доппоступлений в ПФ окажется мало.

“Пенсии повысят, но, по нашим расчетам, это произойдет не только из-за роста экономики, но и за счет роста внутреннего госдолга, — уверен Охрименко. — Механизм известен: Минфин выпускает гособлигации внутреннего займа, госбанки их выкупают и продают Нацбанку. Это скрытая эмиссия, которая удвоит рост цен, как было в 2017 году”.

Александр Панченко, Коновалова Христина