Украинцам рассказали, когда пенсии подымут на 20%

Новый рост пенсий украинцев намечен властями на 2019 год, причем ожидается, что он будет выше инфляции и станет автоматическим. Об этом заявил замминистра соцполитики Николай Шамбир. А уже в этом году Кабмин обещает пересчитать пенсии военным, учитывая, что их выплаты не индексировались с 2008 года, то есть 10 лет, а цены за эти годы выросли, по официальным данным Госслужбы статистики, почти втрое,
По словам Шамбира, главным приоритетом пенсреформы было и остается увеличение размера пенсий. При этом замминистра имел в виду действующих пенсионеров, которые получают выплаты по солидарной системе (из “общего котла”).
“Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единым подходам и составит 50% от роста средней зарплаты плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий, перекрывая уровень инфляции и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит до 20% размера пенсий”, — заявил Шамбир.
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В 2019-м, по словам премьера Владимира Гройсмана, средняя пенсия повысится на 900 грн. Если бы такой перерасчет был в 2017 году, то средний пенсионер получил бы дополнительно к пенсии примерно 550 грн, так как средняя пенсия после осовременивания составила 2446 грн, а инфляция — более 14%. Конечно, тем, у кого пенсия минимальная (1453 грн), добавили бы всего около 300 грн, а тем, у кого она — максимальная (10 940 грн на 2017 год), прибавка составила бы свыше 2000 грн.
В свою очередь, военнослужащим ВСУ, сотрудникам МВД, СБУ и другим силовикам, Кабмин обещает поднять пенсии, начиная с января этого года. Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко.
По расчетам специалистов Минсоцполитики, среднее повышение пенсий силовикам составит 1500 грн, или 62% от их нынешней средней пенсии (2420 грн), которая теперь даже ниже, чем у гражданских. Оно коснется почти 550 тыс. военных пенсионеров.
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