В Минсоцполитики рассказали, когда средняя зарплата поднимется до 10 тысяч гривен

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в интервью прокомментировал инициативу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, чтобы в 2018 году средняя зарплата в Украине поднялась до 10 тыс. грн.
“Даже если Верховная Рада не повысит военные пенсии, мы их повысим сами с 1 января 2018.
“Это реальные цифры … По состоянию на ноябрь 2017 года средняя зарплата уже составляла около 7,5 тыс. грн. Это при минимальной зарплате 3200 грн. Уже сейчас мы с 1 января мы повысили на 18% заработную плату. Я убежден, что по состоянию на сентябрь (2018 – Ред.) средняя зарплата может достигнуть 10 тыс. грн., и это не искусственное регулирование правительством, а четкий и прогнозируемый экономический процесс”, – отметил Розенко.
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Вице-премьер также рассказал, что в 2017 году на 40-50% произошел рост (оплаты труда – Ред), прежде всего, в бюджетной сфере. “Это обязательство правительства, там был наибольший рост зарплат, и это социально справедливо: учителя, врачи, работники культуры, социальной сферы получали небольшие зарплаты … Мы продолжим этот рост в 2018 году … Повышается минимальная зарплата, а значит все должностные оклады всех бюджетников автоматически, плюс отдельно на 25% мы гарантируем увеличение зарплат в образовании”, – подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что впервые за много лет Украина вошла в новый год практически без долгов по зарплате бюджетникам.
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