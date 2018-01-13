Страны Азии, Ближнего и Среднего Востока заинтересованы закупать крупные партии украинского халяльного мяса - эксперты

По мнению экспертов, на сегодняшний день экспорт говядины является одним из самых перспективных направлений для скотоводов. Страны Азии, Ближнего и Среднего Востока заинтересованы закупать крупные партии украинского халяльного мяса.
Судя по статистике, аграрии начинают это понимать, сообщает Центр общественного мониторинга и контроля.
«За 9 месяцев 2017 года увеличился экспорт украинского мороженой говядины в 1,9 раза и составил 21,6 тыс. тонн. Также заметно вырос экспорт украинского живого КРС. Этот показатель достиг 51 тыс. голов за прошлый год», – комментирует заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.
Сейчас объемы экспорта говядины и субпродуктов составляют около 200 млн долл. ежегодно.
Но при этом потенциально государство могло бы поставлять на внешние рынки продукции на 2 млрд долл., убежден экономист департамента технического сотрудничества продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.
Ведь в Украине каждый год рождается около миллиона бычков, но они не доживают до необходимой кондиции – их забивают раньше. Селяне обычно предпочитают продавать молоко, чем выпаивать им телят до возраста откорма.
«В Украине скот в разы дешевле, чем в других странах мира, поэтому за нашими бычками очередь покупателей выстраивается. Вот почему забивать молодых телят невыгодно с экономической точки зрения. Ведь их можно откормить, и успешно продать за валюту», – объясняет председатель Ассоциации животноводов Украины Ирина Пономарь.
По мнению эксперта, нужно внедрять государственный механизм компенсации стоимости молока, затраченного на кормление телят, и строить халяльные убойные цеха, где можно было бы перерабатывать мясо бычков не только выращенных в промышленных хозяйствах, но и на частных и семейных фермах. Это позволит осваивать внешний рынок охлажденной говядины – продукции с высокой добавленной стоимостью, на котором Украина сейчас почти не представлена.
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