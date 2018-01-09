Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa, закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой Bitcoin.
Как сообщает Тehnot, несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании, в частности Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX.
Указанные провайдеры позволяли использовать Bitcoin в обычных торговых точках. Инцидент произошел из-за действий со стороны платежного сервиса Visa Europe.
Пользователи сообщили, что им пришли письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов, хотя сами средства остались нетронутыми. При этом в Visa Europe заявили, что причиной стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами.
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