Американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций Visa, закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой Bitcoin.

Как сообщает Тehnot, несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании, в частности Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX.

Указанные провайдеры позволяли использовать Bitcoin в обычных торговых точках. Инцидент произошел из-за действий со стороны платежного сервиса Visa Europe.

Пользователи сообщили, что им пришли письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов, хотя сами средства остались нетронутыми. При этом в Visa Europe заявили, что причиной стало несоблюдение WaveCrest правил членства в Visa, однако это не является борьбой с криптовалютами.