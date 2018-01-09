Золотовалютные резервы за год выросли на 21%

Международные резервы Украины в 2017 году выросли на 21% и составили $18,808 млрд.

Как сообщили в Нацбанке, в декабре международные резервы сократились на 0,5%.

“Таким образом, уровень международных резервов Украины к концу 2017 года превысил прогноз Национального банка ($18,6 млрд в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь-2017), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%”, – заявил регулятор.

По данным НБУ, на динамику международных резервов в декабре, в частности, повлияло поступление в пользу правительства в сумме $588,8 млн, из которых $586,4 млн – от размещения государственных облигаций, а также расходы на выплату по внешнему долгу.

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Так, Международному валютному фонду были осуществлены платежи на сумму $161,8 млн, на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $423,6, из которых $403,1 млн составляло обслуживание и погашение облигаций внутреннего государственного долга.

В то же время НБУ в декабре продал на межбанковском валютном рынке $232,5 млн, из которых $85 млн – путем проведения интервенций в форме запроса наилучшего курса.

НБУ в декабре также купил на межбанковском валютном рынке $50 млн путем проведения интервенций в форме запроса наилучшего курса. Таким образом, объем чистой продажи валюты при проведении валютных интервенций в декабре составил $182,5 млн.

В Нацбанке добавили, что по состоянию на 1 января объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.