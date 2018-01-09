Венесуэла выпустит первую партию криптовалюты, обеспеченной нефтью

Президент Венесуэлы Мадуро распорядился о выпуске первых 100 000 000 Petro, национальной криптовалюты, обеспеченной нефтью.
Об этом сообщает Cointelegraph.
Один Petro будет равен одному баррелю нефти.
“Я приказал выпустить 100 миллионов Petro, исходя из запасов нефти в нашей стране. Стоимость одного Petro равна 1 баррелю венесульскои нефти”, – заявил Мадуро.
14 января состоится первая национальная встреча майнеров новой криптовалюты, а также будет опубликована техническая документация по проекту.
Объявление соответствует предыдущим заявлениям Мадуро о том, что Венесуэла выпустит криптовалюту, обеспеченную нефтью.
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