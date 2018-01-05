Омелян анонсировал заход Ryanair

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок.
Об этом министр сказал в эфире телеканала Эспрессо, передает avianews.com.
“Ryanair будет в этом году в Украине, думаю, в течение января об этом будет хорошая новость”, – сказал он.
По словам Омеляна, в стране должны быть дешевые авиаперевозчики и высокий уровень конкуренции на этом рынке.
“Украинцы готовы летать, более того, иностранцы готовы летать в Украину, если будут низкие цены, и открывать для себя наше государство, а это существенно для развития как бизнеса, так и туристических контактов”, – прокомментировал ситуацию министр.
Он также сообщил, что Украина идет в тренде европейского рынка, когда сегмент бюджетных авиаперевозок растет, и когда классические авиакомпании должны менять свою политику.
“Пассажир не готов платить большие деньги за обычный вид перевозок. Ему просто важно долететь из точки А в точку Б максимально быстро и дешево, а не в супер роскошных условиях или золоте”, – сказал Омелян.
Ранее министр сообщал, что переговоры Ryanair и “Борисполя” на финальной стадии.
Напомним, в июле компания Ryanair заявила о своем отказе от выхода на украинский авиарынок.
Ирландский лоукост обвинил руководителей аэропорта “Борисполь” в лоббировании интересов одного перевозчика – МАУ, через которого якобы и не удалось договориться.
Министр инфраструктуры Омелян обвинил в срыве договоренностей директора аэропорта Павла Рябикина.
Тот в ответ заявил о политическом давлении министра и премьера, а предложения Ryanair назвал экономически убыточными.
Впоследствии “Борисполь” заявил, что готов возобновить переговоры с Ryanair.
Авиакомпания МАУ заявляла, что “не имеет и не может иметь никакого отношения к переговорному процессу аэропорта “Борисполь” и авиакомпании Ryanair”.
Как ожидалось, Ryanair имел летать из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен.
А рейсы из Львова должны быть в Эйндховен, Лондона, Берлина, Вроцлава, Мемминген, Кракова и Будапешта.
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