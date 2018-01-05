Мечта перекупа: названы самые выгодные для перепродажи автомобили (инфографика)

Одни машины теряют треть стоимости сразу после выезда из салона, другие же не особо дешевеют спустя 2-3 года эксплуатации. Аналитики немецкой маркетинговой фирмы Focus online и Bаhr& FessForecasts посчитали, какие авто меньше всего обесцениваются, то есть самые выгодные для вторичной продажи.

Специалисты представили два списка. Один – по расчету самой высокой остаточной стоимости в 2021 году, другой – реальная потеря стоимости в евро. После этого они назвали лидеров в каждом классе авто.