Украинцы получили более четырехсот лицензий НБУ для вывода валюты за границу

За прошедшие полгода Национальный банк Украины выдал около 400 электронных индивидуальных валютных лицензий физическим лицам для инвестирования за рубеж.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий в эфире “Радио Вести”.

“Мне кажется, что инструмент пошел довольно неплохо. Почти за полгода было выдано около 400 лицензий”, – сказал он.

При этом сумма инвестирования за рубеж в настоящее время “невелика”, уточнил Чурий – около $9 млн.

Справка Finance.ua:

НБУ с 3 июля 2017 года начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных операций.