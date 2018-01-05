ФГИУ объявил о подготовке двух крупных предприятий к продаже

Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации два крупных предприятия – Машиностроительное производственное объединение Орион и Киевпассервис.
Об этом сообщил руководитель Фонда Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.
Предприятия будут приватизироваться на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона.
По его словам, инвесторам будут предложены 51% акций Ориона и 99,99% Киевпассервиса.
Он также добавил, что сейчас Фонд создал инвентаризационные комиссии этих обществ, которые до 25 февраля должны завершить их инвентаризацию. После этого будет проведена оценка и сформированы условия продажи.
Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества (ФГИУ) определился с перечнем объектов, которые готовят к продаже в 2018 году.
Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др.
В конце декабря Государственное космическое агентство Украины выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода Арсенал.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Эксперт рассказал, как долгие выходные влияют на экономикуВчера, 19:00 - 1971 25
Кипрский суд предписал заморозить активы Ахметова на $820 млн - СМИ5 ч. назад - 938 8
Саакашвили приговорили в Грузии к трем годам лишения свободы7 ч. назад - 1056 8
В Минфине рассказали, что будет с упрощенной системой в 2018 годуВчера, 20:00 - 4277 7
В Украине начали действовать требования ЕС к качеству шоколадаВчера, 17:15 - 1405 6
Крах биткойна вызовет обвал фондового рынка - экспертыВчера, 21:00 - 4441 3
В Минфине рассказали, что будет с упрощенной системой в 2018 годуВчера, 20:00 - 4277 7
Один из крупнейших игроков теряет украинский авторынок5 ч. назад - 2457 3
Каких специалистов не хватает на рынке труда8 ч. назад - 2237 1
Эксперт рассказал, как долгие выходные влияют на экономикуВчера, 19:00 - 1971 25
Американские ученые создали средство для подавления ВИЧ3 ч. назад - 188
NASA создает робота-стрекозу для покорения ТитанаВчера, 15:10 - 519 1
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную костьПозавчера, 15:10 - 807
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-201802.01.2018, 15:10 - 664
Из живых клеток создали трехмерные объекты01.01.2018, 15:10 - 908
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
КонкордОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
У Мінфіні розповіли, що буде зі спрощеною системою у...Обговорення статей
Горячие новости по драгоценным металламРинок банківських металів