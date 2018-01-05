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ФГИУ объявил о подготовке двух крупных предприятий к продаже

ФГИУ объявил о подготовке двух крупных предприятий к продаже

Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации два крупных предприятия – Машиностроительное производственное объединение Орион и Киевпассервис.

Об этом сообщил руководитель Фонда Виталий Трубаров на своей Facebook-странице.

Предприятия будут приватизироваться на конкурсах с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

По его словам, инвесторам будут предложены 51% акций Ориона и 99,99% Киевпассервиса.

Он также добавил, что сейчас Фонд создал инвентаризационные комиссии этих обществ, которые до 25 февраля должны завершить их инвентаризацию. После этого будет проведена оценка и сформированы условия продажи.

Ранее сообщалось, что Фонд государственного имущества (ФГИУ) определился с перечнем объектов, которые готовят к продаже в 2018 году.

Это около 200 предприятий из разных отраслей: транспортные, химические, машиностроительные, сельскохозяйственные, угольные и др.

В конце декабря Государственное космическое агентство Украины выставило на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода Арсенал.

По материалам НВ
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