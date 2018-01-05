Саакашвили приговорили в Грузии к трем годам лишения свободы

Тбилисский городской суд признал бывшего президента страны Саакашвили виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

По решению судьи Георгия Аревадзе, политик заочно приговорен к трем годам лишения свободы по “делу Сандро Гиргвлиани”, передает Грузия онлайн.

Как отмечается, Саакашвили во время своего президентства незаконно пообещал тогдашнему главе Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая помиловать осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.

Таким образом он создал правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных.

Сотрудник Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани был убит в 2006 году. В преступлении обвинили нескольких офицеров МВД страны. В то же время правозащитники считали, что за убийством стоят высокопоставленные чиновники ведомства.

Справка Finance.ua