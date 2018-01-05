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В НБУ предупреждают об активизации карточных мошенников (инфографика)

В НБУ предупреждают об активизации карточных мошенников (инфографика)

Накануне рождественских выходных НБУ в который раз предостерегает граждан от разглашения информации о данных платежных карт мошенникам.

Об этом говорится сообщении на сайте регулятора.

В НБУ напоминают, что работники банков никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное.

По материалам Finance.UA
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