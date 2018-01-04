Омелян обещает высокие штрафы водителям, которые мусорят на обочинах

Министерство инфраструктуры Украины будет инициировать введение высоких штрафов для тех водителей, которые будут выбрасывать мусор на обочины дорог. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сказано в материале Сегодня .

“Мусор разбрасывает не Укравтодор, не министр или премьер-министр, а преимущественно сами автомобилисты: окурки, бутылки, целые мешки. Убираем и будем инициировать высокие штрафы за такое безобразие и разгильдяйство”, – отметил Омелян, показав фотографии “до и после” уборки мусора на дорогах Полтавской области.