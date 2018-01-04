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Шпек назвал главный риск для банковской системы

Шпек назвал главный риск для банковской системы

Среди главных рисков, которые могут ожидать экономику Украины в 2018 году, председатель совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек назвал, в первую очередь, неспособность власти проводить реформы.

Об этом он сообщил в интервью в эфире передачи 5 канала “Фінансовий тиждень”.

“Мы ожидали три транша от валютного фонда. Но никто не говорил, что будут делать. Все ожидали деньги. Как результат, над реформами не работали – деньги не получили. И второй транш, который должен был быть в 2017 году, может стать первым траншем в апреле 2018 года”, – сказал Роман Шпек.

Председатель Независимой ассоциации банков отметил, что если реформ не будет, то это сделает невозможным приход частного капитала, и темпы экономического роста будут оставаться такими, которые свидетельствуют о статистических изменениях, а не о качественных изменениях в развитии экономики.

“Качество реформ неудовлетворительно, и самое важное, что это негативно влияет на имидж государства”, – сообщил председатель Независимой ассоциации банков. – Высочайшим риском, который сегодня есть в банковской системе, является не курсовой риск, операционный риск, или кредитный риск, а правовой риск. Юридическая система несовершенна, в стране не сформирована защита прав собственности”.

По материалам Фінансовий тиждень
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