Шпек назвал главный риск для банковской системы

Среди главных рисков, которые могут ожидать экономику Украины в 2018 году, председатель совета Независимой ассоциации банков Роман Шпек назвал, в первую очередь, неспособность власти проводить реформы.
Об этом он сообщил в интервью
“Мы ожидали три транша от валютного фонда. Но никто не говорил, что будут делать. Все ожидали деньги. Как результат, над реформами не работали – деньги не получили. И второй транш, который должен был быть в 2017 году, может стать первым траншем в апреле 2018 года”, – сказал Роман Шпек.
Председатель Независимой ассоциации банков отметил, что если реформ не будет, то это сделает невозможным приход частного капитала, и темпы экономического роста будут оставаться такими, которые свидетельствуют о статистических изменениях, а не о качественных изменениях в развитии экономики.
“Качество реформ неудовлетворительно, и самое важное, что это негативно влияет на имидж государства”, – сообщил председатель Независимой ассоциации банков. – Высочайшим риском, который сегодня есть в банковской системе, является не курсовой риск, операционный риск, или кредитный риск, а правовой риск. Юридическая система несовершенна, в стране не сформирована защита прав собственности”.
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