Нацбанк ужесточил валютный режим. Что нового?

14 декабря 2017 года НБУ внес изменения в “Положение о порядке выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины для оплаты банковских металлов и проведения отдельных валютных операций”.

Речь идет о документе, утвержденном постановлением правления Нацбанка от 17 июня 2004 года №266.

Это положение регламентирует порядок выдачи НБУ индивидуальных лицензий на перевод валюты за пределы Украины для оплаты физлицами-резидентами услуг по договорам страхования жизни, заключенным с нерезидентами, оплаты уполномоченными банками банковских металлов в случае их приобретения за пределами Украины, а также проведения компаниями-резидентами отдельных валютных операций, требующих получения валютных лицензий.

В целом эти нововведения направлены на усиление противодействия выводу капитала за рубеж под видом тех или иных валютных платежей.

Так, был изменен перечень документов, требуемых для выдачи таких лицензий.

Теперь для получения лицензии на проведение валютных операций резидент должен также подавать обоснование потребности в переводе средств за пределы Украины с копиями подтверждающих документов, удостоверенных надлежащим образом, и других документов, которые подаются в зависимости от сути операции.

Также по требованию НБУ необходимо подавать документы, необходимые для изучения участников валютной операции. Выявление НБУ недостоверной или противоречивой информации, в том числе относительно конечных бенефициаров заявителя или другой стороны валютной операции, является одним из оснований для отказа в выдаче лицензии и аннулирования уже выданной лицензии.

Еще одним дополнительным документом является справка об открытых текущих счетах в уполномоченных банках, включая данные об остатках средств на счетах и движении средств по счетам за последние шесть месяцев.

При рассмотрении пакета документов на выдачу лицензий НБУ теперь сможет обращаться в любые органы, учреждения, ведомства, банки и к другим лицам для получения информации и документов касательно участников валютной операции, ее сути и цели, соответствия сути операции предмету деятельности заявителя, источников происхождения его средств и активов.

НБУ будет оценивать достаточность реальных финансовых возможностей заявителя для проведения финансовой операции на соответствующую сумму, а также экономическую целесообразность и смысл ее проведения.

Отказ предоставить по требованию НБУ документы, которые требуются для уточнения дополнительных обстоятельств проведения валютной операции, может стать причиной отказа в выдаче лицензии.

Такой же отказ может последовать от регулятора и в том случае, если, по его мнению, недостаточно обоснована экономическая целесообразность операции по переводу иностранной валюты за рубеж или у заявителя недостаточно финансовой возможности, чтобы проводить такую транзакцию.

НБУ будет скрупулезнее изучать участников планируемой валютной операции.

Так, перечень оснований для отказа в выдаче лицензий был дополнен выявлением в течение года, предшествующего подаче документов на лицензию, фактов нарушения заявителем требований банковского, валютного или финансового законодательства Украины, законодательства в сфере предотвращения отмывания преступных доходов, а также если к заявителю были применены меры воздействия или штрафы за нарушение законодательства.

Кроме того, если другим участником операции является лицо, которое находится или зарегистрировано в стране, не выполняющей рекомендации по борьбе с легализацией криминальных доходов или финансированием терроризма, или если к этой стране применяются международные санкции или санкции других государств, это тоже может стать основанием для отказа в выдаче лицензии.

Лицензию также не выдадут лицу, скрывающемуся от следствия, органов власти или находящемуся в состоянии банкротства.

Валютные операции, на которые не распространяются эти требования, включают перевод валюты за пределы Украины для осуществления инвестиций, для оплаты валютных ценностей, кроме банковских металлов, на переводы физлиц, кроме оплаты по договорам страхования жизни с нерезидентами, и случаи предоставления резидентами займов в иностранной валюте нерезидентам.

Лицензирование всех этих транзакций регламентируют другие нормативно-правовые акты НБУ.

Если компания-резидент переводит деньги за рубеж для оплаты обучения, стажировки, лечения за рубежом физлиц, оплаты затрат судебным, арбитражным, нотариальным и другим органам иностранных государств, получение лицензии на совершение такой валютной операции не требуется.

Также лицензию не нужно получать в случае удовлетворения резидентом-заемщиком регрессного требования нерезидента-гаранта, который перечислил валюту банку-кредитору такого заемщика, в пределах оплаченной суммы.

В целом, анализ указанных нововведений позволяет заключить, что они направлены на ужесточение валютного режима, а отнюдь не на его либерализацию, как зачастую декларирует НБУ, и на усиление контроля со стороны регулятора за исходящими валютными потоками.

Недоумение могут вызвать положения, согласно которым чиновники НБУ будут вместо бизнеса решать, имеет ли финансовая операция экономический смысл.

Увеличение количества оснований для отказа в выдаче валютной лицензии и продление сроков рассмотрения документов может привести к усилению бюрократического давления и сделать процесс валютного лицензирования еще более сложным, чем теперь.

Александр Выговский