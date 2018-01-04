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Президент подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов

Президент подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе президента 4 января.

«Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты», – говорится в сообщении.

Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев. Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобиля, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и «общественно полезные работы» для нарушителя.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» Верховная Рада приняла 7 декабря. За принятие законопроекта проголосовали 294 народных депутата при минимально необходимых 226.

По материалам Радио Свобода
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