Президент подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе президента 4 января.
«Документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов. Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты», – говорится в сообщении.
Законом, в частности, определены новые способы наказания должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем сумму, которая должна быть уплачена за 6 месяцев. Так, устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, в праве вождения автомобиля, пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, в праве на охоту. Закон предусматривает и «общественно полезные работы» для нарушителя.
Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов» Верховная Рада приняла 7 декабря. За принятие законопроекта проголосовали 294 народных депутата при минимально необходимых 226.
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