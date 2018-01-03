Остатки денег правительства в казне упали до 3-летнего минимума

Сальдо Единого казначейского счета на 1 января 2018 года рухнуло в десять раз.

Еще на 1 декабря 2017 года входящее сальдо составляло 54,104 млрд грн, но уже на 1 января 2018 года оно упало на порядок – до 5,099 млрд грн.

Это означает, что в декабре власть потратила не только текущие доходы (налоги, собранные в декабре) и средства заимствований, но и 49 млрд грн остатков казначейства.

Это минимальный уровень за последние три года. Меньший показатель ЕКС был еще в начале января 2015 года – на уровне 3,008 млрд грн.

В начале 2016 и 2017 годов (по итогам предыдущих бюджетных периодов) остаток ЕКС составлял 9,017 млрд грн и 14,258 млрд грн соответственно.