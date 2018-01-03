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Трамп – Ким Чен Ыну: Моя ядерная кнопка больше

Трамп – Ким Чен Ыну: Моя ядерная кнопка больше

Президент США Дональд Трамп заявил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, что у него тоже есть “ядерная кнопка“, которая “больше и мощнее“.

“Северокорейский лидер Ким Чен Ын только что заявил, что “ядерная кнопка всегда находится на его столе“. Кто-нибудь из его истощенного и голодного режима, сообщите ему, пожалуйста, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и мощнее, чем его, и моя кнопка работает“, – написал Трамп в Twitter.

Напомним, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится “ядерная кнопка“.

Ранее эксперты подсчитали, что если Северная Корея нанесет ядерный удар по Сеулу и Токио, то это приведет к гибели более 2 млн человек. Разные источники подтверждают, что Трамп рассматривает опцию превентивного удара по КНДР.

По материалам bigmir.net
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