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Apple не удалось отвоевать бренд у итальянцев

Apple не удалось отвоевать бренд у итальянцев

Apple потерпела поражение в многолетней юридической битве с итальянской швейной компанией за бренд «Steve Jobs».

Это началось ещё в 2012 году, когда братья Винченцо и Джакомо Барбато из Италии узнали, что Apple не зарегистрировала торговую марку «Steve Jobs», и сделали это сами, сообщает «3Dnews».

Они назвали свою компанию Steve Jobs с логотипом на основе логотипа Apple, только изображение укуса присутствует в стилизованной букве «J» в названии Steve Jobs. Выпускаемую одежду и аксессуары итальянская компания сейчас предлагает под своим брендом «Steve Jobs».

Apple не устраивало, чтобы кто-то использовал имя её основателя для продвижения своей продукции, поэтому с братьями было начато судебное разбирательство.

Apple сосредоточилась прежде всего на логотипе, но поскольку буква «J» не рассматривается как съедобный предмет, суд не стал считать изображение укуса на ней как копию собственного логотипа Apple.

Apple проиграла юридическую битву, и братья защитили своё право на использование бренда.

Но неприятности Apple на этом не закончились, поскольку бренд Steve Jobs не собирается ограничиваться выпуском одежды и аксессуаров, и планирует в дальнейшем расширить бизнес, наладив производство электроники.

По материалам Комментарии
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