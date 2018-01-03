НАПК объявило очередной этап электронного декларирования

В Украине с 1 января 2018 года начался очередной этап подачи электронных деклараций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

“С 1 января 2018 начался этап подачи декларации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2017 год”, – говорится в сообщении. В НАПК подчеркнули, что срок подачи е-деклараций за 2017 года продлится до 1 апреля.

Отметим, декларации обязаны подать госслужащие (президент, члены правительства, нардепы, депутаты местных советов и другие должностные лица местного самоуправления), военные чиновники, судьи, руководители подразделений Национального антикоррупционного бюро, СБУ, прокуратуры и других ведомств.

Кроме того, впервые е-декларации должны подать члены общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, а также советов общественного контроля при государственных органах. Напомним, ранее сообщалось, что суд отказался рассекретить электронные декларации военных прокуроров.