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НБУ ежемесячно будет публиковать информацию о нарушителях норм финмониторинга

НБУ ежемесячно будет публиковать информацию о нарушителях норм финмониторинга

Национальный банк ежемесячно будет сообщать о принятых мерах воздействия с указанием названий банков-нарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ с декабря 2017 года начинает ежемесячную публикацию информации о примененных к банкам мерах воздействия за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, которая будет содержать название банка, примененные к нему меры воздействия и краткое описание нарушений, за которые такие меры воздействия были применены”, – говорится в сообщении.

Напомним, регулярно информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга Нацбанк начал еще в августе 2016 года. Ранее такие данные имели статус информации с ограниченным доступом.

“Однако постановлением правления НБУ от 25 августа 2016 года указанный гриф был снят по общим сведениям о применении мер воздействия. А с декабря этого года информация станет еще более расширенной”, – сообщает пресс-служба.

По материалам Економічна Правда
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