В Британии может появиться собственная криптовалюта - СМИ

В Великобритании в следующем году может появиться новая криптовалюта, привязана к фунту стерлингов.
Об этом сообщает Sunday Express.
Новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, но и коренным образом реформировать банковский сектор Британии, отмечает издание.
Сообщается также, что новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.
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Повышение популярности и рост курса биткойна усилили давление на Банк Англии по введению собственной цифровой валюты. Поскольку цифровая валюта будет связана с фунтом стерлингов, она будет намного стабильнее, чем биткойн или любая другая криптовалюта, отмечают в Sunday Express.
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