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25 миллионов долларов в биткойнах, которые пожертвовали на WikiLeaks, исчезли со счетов организации

25 миллионов долларов в биткойнах, которые пожертвовали на WikiLeaks, исчезли со счетов организации

Два независимых источника, проанализировав биткоин-транзакции WikiLeaks, заявили, что у организации должно быть больше 25 миллионов долларов в биткоинах, а имеется всего около 25 тысяч.

Об этом сообщает The Daily Beast.

Начиная с 2011 года WikiLeaks предоставил возможность жертвования в биткоинах.

Несмотря на то, что биткоин считается анонимной валютой, блокчейн – это “открытая книга”, по которой можно проследить все транзакции, что и сделали два независимых эксперта.

Как отметил Джеймс Болл , журналист и бывший сотрудник WikiLeaks, в декабре 2013 года тот, кто контролирует биткоин-кошелек организации, переместил около 3000 биткоинов (на тот момент по курсу 800 долларов за биткоин) на другие счета. На счету организации осталось 1,5 биткойна или около 23 тысяч долларов по нынешнему курсу.

По словам экспертов, несколько биткоин-кошельков получили значительные суммы с основного кошелька WikiLeaks – 1500 биткоинов или более 25 миллионов долларов по нынешнему курсу криптовалюты.

Эксперты добавили, что есть ещё около дюжины свяазнных счетов, на которых хранятся около 60 биткоинов, то есть более 700 тысяч долларов.

Есть вероятность, что WikiLeaks не передали свои биткоины кому-то, а просто отправили их на другой счёт. Однако Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, эту ситуацию не прокомментировал.

Как отмечает издание, отсутствие информации о том, как используются эти средства, порождает вопросы о прозрачности организации в отношении собственных финансов.

WikiLeaks – международная организация, занимающаяся утечками секретной информации и ее последующей публикацией на своем сайте. Источники информации всегда остаются анонимными. Организация была основана в декабре 2006 усилиями австралийца Джулиана Ассанжа.

По материалам Економічна Правда
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