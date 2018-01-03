От вертикальных ферм до майнинга ради свободы: технологии 2018 года

В 2017 году появилось множество новых изобретений. В 2018 году нас ждут еще более необычные и полезные устройства и приложения. Guardian рассказывает о 5 технологиях, которые определят облик этого года.

1. Имплантируемая искусственная почка

Два миллиона человек по всему миру, страдающие от болезней почек, испытывают необходимость в еженедельном гемодиализе. Это неприятная и неудобная процедура, но без нее они умрут. Настоящим спасением для таких людей станет вживляемая искусственная почка. Это устройство размером с кофейную чашку, в котором кремниевый фильтр совмещен с живыми почечными клетками, выращенными в биореакторе. Искусственная почка подключается к системе кровообращения и мочевому пузырю для очистки крови 24 часа в сутки. Это упростит процедуру диализа и решит проблему нехватки донорских органов. Над проектом искусственной почки работали более 20 лет, и в 2018 году должны наконец начаться клинические испытания.

2. Вертикальные фермы

Население планеты растет, и традиционное сельское хозяйство уже не справляется с его аппетитами из-за нехватки пахотных площадей и пресной воды. Решением может стать вертикальное фермерство. Оно позволяет производить овощи, фрукты и зелень без пестицидов и удобрений, расходуя незначительное количество воды и не занимая много места. Одна из значимых фигур на формирующемся рынке вертикальных ферм — компания Plenty, финансируемая Amazon. Она строит огромные фермы для выращивания зелени вблизи городов или внутри них. Первые объекты уже начали работу в Сан-Франциско и Сиэтле.

3. Краудфандинг, помогающий бездомным

Beam — британский социальный стартап, который занимается трудоустройством бездомных. Он работает с благотворительными организациями, чтобы идентифицировать тех из них, кто способен быть полезным обществу, и создает для них онлайн-профили. В профиле перечислены краткие сведения о человеке, а также о схеме его обучения и средствах, в которых он нуждается. Благодаря этому бездомные могут стать электриками или таксистами. Жертвуя им через Beam, можно отслеживать изменения, которые происходят в жизни людей благодаря собранным средствам.

4. Воздушный змей-ветрогенератор

Огромный «энергетический воздушный змей» Makani представляет собой новый вид ветровой электростанции. Он генерирует электричество, будучи привязанным к земле и двигаясь против ветра. При прохождении воздуха через винты на крыльях устройство производит ток, который передается по тросу вниз. Makani способен обеспечить энергией до 300 домов и может быть запущен даже в тех регионах, где стандартные ветряки экономически невыгодны. Тестирование устройства начнется в следующем году на Гавайях.

5. Майнинг ради свободы

Bail Bloc — это ПО, которое использует незанятую вычислительная мощность компьютера для майнинга криптовалюты. Полученные средства используются, чтобы помочь людям, которые ожидают судебного разбирательства и не могут позволить себе оплатить залог. Многие из них, будучи невиновными, идут на сделку с правосудием и признаются, только чтобы избежать тюрьмы. Каждый человек, загрузивший Bali Block на компьютер, может выработать от $3 до $5 в месяц. Начиная с середины ноября с помощью приложения уже было намайнено криптовалюты на $2000.