От вертикальных ферм до майнинга ради свободы: технологии 2018 года

В 2017 году появилось множество новых изобретений. В 2018 году нас ждут еще более необычные и полезные устройства и приложения. Guardian рассказывает о 5 технологиях, которые определят облик этого года.
1. Имплантируемая искусственная почка
Два миллиона человек по всему миру, страдающие от болезней почек, испытывают необходимость в еженедельном гемодиализе. Это неприятная и неудобная процедура, но без нее они умрут. Настоящим спасением для таких людей станет вживляемая искусственная почка. Это устройство размером с кофейную чашку, в котором кремниевый фильтр совмещен с живыми почечными клетками, выращенными в биореакторе. Искусственная почка подключается к системе кровообращения и мочевому пузырю для очистки крови 24 часа в сутки. Это упростит процедуру диализа и решит проблему нехватки донорских органов. Над проектом искусственной почки работали более 20 лет, и в 2018 году должны наконец начаться клинические испытания.
2. Вертикальные фермы
Население планеты растет, и традиционное сельское хозяйство уже не справляется с его аппетитами из-за нехватки пахотных площадей и пресной воды. Решением может стать вертикальное фермерство. Оно позволяет производить овощи, фрукты и зелень без пестицидов и удобрений, расходуя незначительное количество воды и не занимая много места. Одна из значимых фигур на формирующемся рынке вертикальных ферм — компания Plenty, финансируемая Amazon. Она строит огромные фермы для выращивания зелени вблизи городов или внутри них. Первые объекты уже начали работу в Сан-Франциско и Сиэтле.
3. Краудфандинг, помогающий бездомным
Beam — британский социальный стартап, который занимается трудоустройством бездомных. Он работает с благотворительными организациями, чтобы идентифицировать тех из них, кто способен быть полезным обществу, и создает для них онлайн-профили. В профиле перечислены краткие сведения о человеке, а также о схеме его обучения и средствах, в которых он нуждается. Благодаря этому бездомные могут стать электриками или таксистами. Жертвуя им через Beam, можно отслеживать изменения, которые происходят в жизни людей благодаря собранным средствам.
4. Воздушный змей-ветрогенератор
Огромный «энергетический воздушный змей» Makani представляет собой новый вид ветровой электростанции. Он генерирует электричество, будучи привязанным к земле и двигаясь против ветра. При прохождении воздуха через винты на крыльях устройство производит ток, который передается по тросу вниз. Makani способен обеспечить энергией до 300 домов и может быть запущен даже в тех регионах, где стандартные ветряки экономически невыгодны. Тестирование устройства начнется в следующем году на Гавайях.
5. Майнинг ради свободы
Bail Bloc — это ПО, которое использует незанятую вычислительная мощность компьютера для майнинга криптовалюты. Полученные средства используются, чтобы помочь людям, которые ожидают судебного разбирательства и не могут позволить себе оплатить залог. Многие из них, будучи невиновными, идут на сделку с правосудием и признаются, только чтобы избежать тюрьмы. Каждый человек, загрузивший Bali Block на компьютер, может выработать от $3 до $5 в месяц. Начиная с середины ноября с помощью приложения уже было намайнено криптовалюты на $2000.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не хотят уезжать за границу (опрос)Вчера, 20:00 - 3081 30
Наличные постепенно выходят из оборота по всему мируВчера, 13:00 - 2948 23
За холостой прогрев мотора в Австрии будут штрафовать на 5 тысяч евро5 ч. назад - 4564 17
Введение налога на посылки из-за границы отложили на год6 ч. назад - 1966 11
Зубко рассказал, какие зарплаты будут удерживать украинцев от трудовой миграции5 ч. назад - 2347 5
За холостой прогрев мотора в Австрии будут штрафовать на 5 тысяч евро5 ч. назад - 4564 17
С 1 января в Украине повысилась минимальная зарплатаВчера, 18:00 - 3831 4
Большинство украинцев не хотят уезжать за границу (опрос)Вчера, 20:00 - 3081 30
Владельцы «еврономеров» только за год пополнили бюджет страны на 40 миллионов8 ч. назад - 2353 5
Зубко рассказал, какие зарплаты будут удерживать украинцев от трудовой миграции5 ч. назад - 2347 5
В Китае с помощью 3D-биопринтера создали "живую" искусственную кость2 ч. назад - 101
Автобус на водородном топливе появится на улицах китайского Уханя во II кв.-2018Вчера, 15:10 - 321
Из живых клеток создали трехмерные объектыПозавчера, 15:10 - 608
В "стерильном" полярном снеге обнаружились живые бактерии31.12.2017, 15:10 - 1109
Роботов научили чувствовать боль30.12.2017, 15:10 - 538 1
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Идеи: портфельФондовий ринок
Готівка поступово виходить з обігу у всьому світіОбговорення статей