Cisco перечислила тенденции IT-рынка на ближайшие годы

Cisco составила список тенденций, которые, по мнению экспертов компании, будут преобладать на IT-рынке в ближайшие годы.

В Cisco ожидают растущую роль интенционно-ориентированных сетей, в которых сочетаются сетевые инновации, включая SDN, виртуализацию, машинное самообучение, модельно-ориентированные программные интерфейсы API и разработки, связанные с безопасностью.

По прогнозам экспертов, для киберзащиты компании всё чаще будут прибегать к автоматизации, машинному обучению и искусственному интеллекту. Последний найдёт применение также в форме виртуальных помощников, которые в следующем году станут умнее и, в частности, будут участвовать в проведении совещаний с помощью ботов, умеющих распознавать речь и понимать контекст.

Другими ключевыми тенденциями, по мнению специалистов Cisco, станут развитие облачных сервисов и популяризация беспилотных автомобилей и дронов. Сфера применения квадрокоптеров стремительно расширяется — от инспекции трубопроводов и вышек сотовой связи до складской инвентаризации.

Наконец, в Cisco уверены в широком распространении блокчейн-решений и туманных вычислений. Сегодня туманные вычисления расширили сферу действия облака до границы сети, где генерируются данные. Чтобы сэкономить полосу пропускания и обеспечить обработку данных в реальном времени, они перерабатывают горы данных и пересылают для дальнейшей обработки в облако только ту информацию, которая соответствует определённым критериям.